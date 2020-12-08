rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове построили школу, которая может переезжать с места на место

8 декабря 2020, 04:46
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону выделили 306 миллионов рублей, которые направили на строительство модульного здания начальной школы № 60, сообщили в правительстве региона.

В данный момент школа подобного типа является единственной в городе, она способна вместить до 400 воспитанников. Деньги на установку здания взяли из муниципального бюджета.

По проекту, в школе предусмотрели 16 кабинетов, столовую, спортзал и помещение для игр. Губернатор Василий Голубев уже посетил учреждение в ходе рабочей поездки в донскую столицу. Он осмотрел помещения и заглянул в столовую.

Глава региона успел пообщаться с учителями и учениками. «В регионе есть примеры спортивных и медицинских модульных объектов. В Ростове модули должны прижиться, если будут находиться при основной школе», — считает губернатор.

Ранее появилась информация, что школу, детсад и два дома построят возле старого аэропорта в Ростове.

Материалы по теме
До 2023 года обещали построить власти Ростова поликлинику в ЛевенцовкеШколу, детсад и два дома построят возле старого аэропорта в РостовеСтал известен подрядчик, который построит парк 70-летия Победы в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00