В Ростове построили школу, которая может переезжать с места на место

В данный момент школа подобного типа является единственной в городе, она способна вместить до 400 воспитанников. Деньги на установку здания взяли из муниципального бюджета.
По проекту, в школе предусмотрели 16 кабинетов, столовую, спортзал и помещение для игр. Губернатор Василий Голубев уже посетил учреждение в ходе рабочей поездки в донскую столицу. Он осмотрел помещения и заглянул в столовую.
Глава региона успел пообщаться с учителями и учениками. «В регионе есть примеры спортивных и медицинских модульных объектов. В Ростове модули должны прижиться, если будут находиться при основной школе», — считает губернатор.
Ранее появилась информация, что школу, детсад и два дома построят возле старого аэропорта в Ростове.