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Posted 9 декабря 2020, 11:15

Published 9 декабря 2020, 11:15

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

После кражи из «самолета Судного дня» открыли уголовное дело

После кражи из «самолета Судного дня» открыли уголовное дело

9 декабря 2020, 11:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге возбудили уголовное дело по факту воровства имущества из самолета Ил-80, который также известен как «самолет Судного дня».

Как пишет RT, преступниками было украдено ценное имущество на сумму более одного миллиона рублей.

Следователи ведут розыск подозреваемых.

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