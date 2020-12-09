После кражи из «самолета Судного дня» открыли уголовное дело

В Таганроге возбудили уголовное дело по факту воровства имущества из самолета Ил-80, который также известен как «самолет Судного дня».

Как пишет RT, преступниками было украдено ценное имущество на сумму более одного миллиона рублей. Следователи ведут розыск подозреваемых.