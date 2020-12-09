Тестирования на коронавирус провалили двенадцать районов в Ростовской области

Posted 9 декабря 2020, 06:59
Published 9 декабря 2020, 06:59
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
В среднем в регионе уровень тестирований на СОVID-19 составил 173,5 анализов на 100 тысяч населения в сутки. И только в Ростове и Волгодонске этот показатель превысил 200 исследований на 100 тысяч человек.
Как отметил Александр Крат, в 12 районах в сутки выполняют меньше 50 тестов. В число аутсайдеров вошли это Белокалитвинский, Весёловский, Волгодонской, Зимовниковский, Кашарский, Обливский, Октябрьский, Ремонтненский, Семикаракорский и Тацинский районы. Наименьшие показатели тестирований продемонстрировали Мартыновский и Советский район - меньше 20 тестов на коронавирус в сутки.
На 8 декабря в Ростовской области коронавирусом заразились 42785 человек. Переболели инфекцией уже 34616 зараженных, скончались 1522 человека.