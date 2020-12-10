Рост цен на продукты питания продолжается в Ростовской области

В среднем рост цен на товары и услуги в регионе в ноябре составил 4,1%. При этом наибольший рост отмечен в категории продовольственных товаров — 5,5%. В значительной степени на рост цен повлияло подорожание хлеба и хлебобулочных изделий — на 10,3%, круп и бобовых — на 19,8%, макаронных изделий — на 9,5%, подсолнечного масла — на 25,6%, плодоовощной продукции — на 9%, сливочного масла — на 4,9%, молока и молочной продукции — на 3,9%.