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Posted 10 декабря 2020, 11:24

Published 10 декабря 2020, 11:24

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

Рост цен на продукты питания продолжается в Ростовской области

Рост цен на продукты питания продолжается в Ростовской области

10 декабря 2020, 11:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С начала года продукты в Ростовской области подорожали в среднем на 5,5%, говорится в сообщении Ростовстата.

В среднем рост цен на товары и услуги в регионе в ноябре составил 4,1%. При этом наибольший рост отмечен в категории продовольственных товаров — 5,5%. В значительной степени на рост цен повлияло подорожание хлеба и хлебобулочных изделий — на 10,3%, круп и бобовых — на 19,8%, макаронных изделий — на 9,5%, подсолнечного масла — на 25,6%, плодоовощной продукции — на 9%, сливочного масла — на 4,9%, молока и молочной продукции — на 3,9%.

Непродовольственные товары подорожали в Ростовской области в ноябре на 3,5%. При этом сильнее всего выросли цены на медикаменты — на 11,1% и табачные изделия — на 8%.

Стоимость услуг в ноябре по отношению к декабрю 2019 года выросла на 2,8% за счет увеличения цен на услуги связи (8,7%), дошкольного воспитания (5,1%), физкультуры и спорта (4,2%).

Ранее сообщалось, что средняя величина прожиточного минимума в третьем квартале 2020 года в регионе составила 10,97 тысячи рублей.

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#Общество#Новости
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