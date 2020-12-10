Рост цен на продукты питания продолжается в Ростовской области

Posted 10 декабря 2020, 11:24
Published 10 декабря 2020, 11:24
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
В среднем рост цен на товары и услуги в регионе в ноябре составил 4,1%. При этом наибольший рост отмечен в категории продовольственных товаров — 5,5%. В значительной степени на рост цен повлияло подорожание хлеба и хлебобулочных изделий — на 10,3%, круп и бобовых — на 19,8%, макаронных изделий — на 9,5%, подсолнечного масла — на 25,6%, плодоовощной продукции — на 9%, сливочного масла — на 4,9%, молока и молочной продукции — на 3,9%.
Непродовольственные товары подорожали в Ростовской области в ноябре на 3,5%. При этом сильнее всего выросли цены на медикаменты — на 11,1% и табачные изделия — на 8%.
Стоимость услуг в ноябре по отношению к декабрю 2019 года выросла на 2,8% за счет увеличения цен на услуги связи (8,7%), дошкольного воспитания (5,1%), физкультуры и спорта (4,2%).
Ранее сообщалось, что средняя величина прожиточного минимума в третьем квартале 2020 года в регионе составила 10,97 тысячи рублей.