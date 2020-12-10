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Posted 10 декабря 2020, 12:33

Published 10 декабря 2020, 12:33

Modified 18 сентября 2022, 11:09

Updated 18 сентября 2022, 11:09

С застройщика Левенцовки в Ростове требуют 37 млн за отсутствие общественных объектов

С застройщика Левенцовки в Ростове требуют 37 млн за отсутствие общественных объектов

10 декабря 2020, 12:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Департамент имущественных отношений Ростова-на-Дону подал в декабре 2020 года более двух десятков исковых требований к застройщику района Левенцовский «СЗ ККПД-Инвест», следует из информации в системе «Электронное правосудие».

Часть этих исков еще не принята к производству. Как сообщает издание «Город N», требования городских властей могут быть связаны с уклонением застройщика от комплексного освоения территории микрорайона.

В частности, компания «ККПД-Инвест» и ДИЗО Ростова заключили договор аренды земельного участка, площадь которого превысила 9,5 тысячи квадратов. По условиям договора, застройщик до сентября 2020 года должен был возвести многоквартирный жилой дом с предусмотренными в нем встроенными и встроенно-пристроенными объектами общественного и культурно-бытового назначения.

Однако «ККПД-Инвест» возвел только жилой дом без общественных помещений. Сумма требований истца сложилась из разницы между размером арендной платы, предусмотренным для комплексного освоения территории, и размером арендной платы, установленным на общих основаниях.

По данным системы СПАРК, ООО «СЗ ККПД-Инвест» является компанией из структуры «Интеко». По итогам 2019 года компания получила чистую прибыль в размере 72 миллионов рублей, выручка предприятия сложилась в размере 4,4 миллиарда рублей.

Ранее ростовский предприниматель отстоял в суде свое право на строительство высотки на Береговой.

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