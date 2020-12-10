С застройщика Левенцовки в Ростове требуют 37 млн за отсутствие общественных объектов

В частности, компания «ККПД-Инвест» и ДИЗО Ростова заключили договор аренды земельного участка, площадь которого превысила 9,5 тысячи квадратов. По условиям договора, застройщик до сентября 2020 года должен был возвести многоквартирный жилой дом с предусмотренными в нем встроенными и встроенно-пристроенными объектами общественного и культурно-бытового назначения.