С застройщика Левенцовки в Ростове требуют 37 млн за отсутствие общественных объектов

Posted 10 декабря 2020, 12:33
Published 10 декабря 2020, 12:33
Modified 18 сентября 2022, 11:09
Updated 18 сентября 2022, 11:09
Часть этих исков еще не принята к производству. Как сообщает издание «Город N», требования городских властей могут быть связаны с уклонением застройщика от комплексного освоения территории микрорайона.
В частности, компания «ККПД-Инвест» и ДИЗО Ростова заключили договор аренды земельного участка, площадь которого превысила 9,5 тысячи квадратов. По условиям договора, застройщик до сентября 2020 года должен был возвести многоквартирный жилой дом с предусмотренными в нем встроенными и встроенно-пристроенными объектами общественного и культурно-бытового назначения.
Однако «ККПД-Инвест» возвел только жилой дом без общественных помещений. Сумма требований истца сложилась из разницы между размером арендной платы, предусмотренным для комплексного освоения территории, и размером арендной платы, установленным на общих основаниях.
По данным системы СПАРК, ООО «СЗ ККПД-Инвест» является компанией из структуры «Интеко». По итогам 2019 года компания получила чистую прибыль в размере 72 миллионов рублей, выручка предприятия сложилась в размере 4,4 миллиарда рублей.