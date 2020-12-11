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«Аэропорт Ростов-на-Дону» собирается уладить конфликт между Саввиди и Вексельбергом

11 декабря 2020, 19:05
Фото: RostovGazeta
ОАО «Аэропорт Ростов-на-дону» объявил об общем собрании акционеров 25 декабря 2020 года, говорится в документах, размещенных в системе СПАРК.

В ходе собрания акционеров планируется рассмотреть вопрос о выкупе обыкновенных акций своих акционеров. Известно, что стоимость одной акции определили в размере 601,73 рубля, однако утвердить цену предстоит акционерам. Кроме того, на собрании акционерам необходимо будет согласовать принятие во владение ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» недвижимого имущества от ООО «Аэропорт Актив» стоимостью 349,9 миллиона рублей. Вероятно, таким образом компания намерена уладить конфликт между структурами ростовского предпринимателя Ивана Саввиди и бизнесмена, близкого к президенту Владимиру Путину, Виктора Вексельберга.

Решение о проведении собрания было принято советом директоров компании. По данным системы СПАРК, в состав совета директоров входят четыре представителя структур «Аэропорты регионов», принадлежащей Виктору Вексельбергу, и три представителя «Группы Агроком» Ивана Саввиди.

Напомним, что ранее «Группа Агроком» отказалась от претензий по поводу имущества ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Спор между структурами Саввиди и Вексельберга возник после того, «Ренова» Вексельберга хотела вывести имущество аэропорта в другую компанию. Его оценили в 432 миллиона рублей, хотя Саввиди считал, что стоимость составляет не менее миллиарда рублей.

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