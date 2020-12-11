«Аэропорт Ростов-на-Дону» собирается уладить конфликт между Саввиди и Вексельбергом

В ходе собрания акционеров планируется рассмотреть вопрос о выкупе обыкновенных акций своих акционеров. Известно, что стоимость одной акции определили в размере 601,73 рубля, однако утвердить цену предстоит акционерам. Кроме того, на собрании акционерам необходимо будет согласовать принятие во владение ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» недвижимого имущества от ООО «Аэропорт Актив» стоимостью 349,9 миллиона рублей. Вероятно, таким образом компания намерена уладить конфликт между структурами ростовского предпринимателя Ивана Саввиди и бизнесмена, близкого к президенту Владимиру Путину, Виктора Вексельберга.