«Аэропорт Ростов-на-Дону» собирается уладить конфликт между Саввиди и Вексельбергом

В ходе собрания акционеров планируется рассмотреть вопрос о выкупе обыкновенных акций своих акционеров. Известно, что стоимость одной акции определили в размере 601,73 рубля, однако утвердить цену предстоит акционерам. Кроме того, на собрании акционерам необходимо будет согласовать принятие во владение ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» недвижимого имущества от ООО «Аэропорт Актив» стоимостью 349,9 миллиона рублей. Вероятно, таким образом компания намерена уладить конфликт между структурами ростовского предпринимателя Ивана Саввиди и бизнесмена, близкого к президенту Владимиру Путину, Виктора Вексельберга.
Решение о проведении собрания было принято советом директоров компании. По данным системы СПАРК, в состав совета директоров входят четыре представителя структур «Аэропорты регионов», принадлежащей Виктору Вексельбергу, и три представителя «Группы Агроком» Ивана Саввиди.
Напомним, что ранее «Группа Агроком» отказалась от претензий по поводу имущества ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Спор между структурами Саввиди и Вексельберга возник после того, «Ренова» Вексельберга хотела вывести имущество аэропорта в другую компанию. Его оценили в 432 миллиона рублей, хотя Саввиди считал, что стоимость составляет не менее миллиарда рублей.