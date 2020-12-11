Стали известны новые подробности гибели людей в горбольнице № 20 Ростова

«Отвечу коротко. Если кто-то умер в комнате от голодания, а при этом в шкафе стоит запас еды, то возникает вопрос — почему ею не воспользовались? — комментирует глава. — Резервными баллонами никто не воспользовался, они не были включены. Как и не были задействованы ручные методы подачи кислорода».