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Posted 11 декабря 2020, 10:35

Published 11 декабря 2020, 10:35

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Стали известны новые подробности гибели людей в горбольнице № 20 Ростова

11 декабря 2020, 10:35
Сюжет
Эксклюзив
Люди умирают в ковидных госпиталях каждый день, запаса кислорода в горбольнице № 20 было достаточно, но им не воспользовались, сообщил главному редактору RostovGazeta во время встречи с журналистами глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Алексей Логвиненко рассказал по поводу массовой гибели людей, произошедшей в больнице 11–12 октября 2020 года, что резерва запасов кислорода в реанимации горбольницы № 20 хватает на 24 часа. При максимальной загрузке — на 12 часов.

«Отвечу коротко. Если кто-то умер в комнате от голодания, а при этом в шкафе стоит запас еды, то возникает вопрос — почему ею не воспользовались? — комментирует глава. — Резервными баллонами никто не воспользовался, они не были включены. Как и не были задействованы ручные методы подачи кислорода».

В их числе — кислородные подушки, которые используют при отключении электричества, при проблемах на электростанциях. По словам Логвиненко, проверка выявила, что схемы действия персонала в реанимации горбольницы № 20, инструкции, как действовать в той или иной ситуации, нет. А руководитель находится в реанимации «когда угодно и как угодно».

«И когда сами сотрудники нарушают правила — об этом молчат. Молчат, что проверки по реанимации начались задолго до октябрьского нарушения», — говорит Алексей Логвиненко.

В числе нарушений работы специалистов ковидного госпиталя он называет отказы в принятии пациентов, отказ в маршрутизации внутри больницы.

«Люди умирают в ковидных госпиталях каждый день. Заключение о смерти дать может только патологоанатом», — неоднократно подчеркнул глава.

По его мнению, СМИ не должны были усугублять тему гибели людей в горбольнице № 20 и сегодня больше не следует поднимать эту тему.

«Я считаю, что после возбуждения уголовного дела больше не надо это комментировать. Следственные органы проводят проверки. У них больше полномочий. Ситуация известна, поэтому подождите, тормозните», — обратился глава администрации к представителям СМИ.

Напомним, что в управлении здравоохранения тоже отметили, что массовая гибель пациентов в больнице Ростова не связана с нехваткой кислорода.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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