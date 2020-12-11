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Запрет онлайн-торговли БАДами может привести к росту контрафактной продукции

11 декабря 2020, 16:22
Фото: piqsels.com
Российское правительство рассматривает запрет продажи БАДов через онлайн-площадки.

По сообщению “Комсомольской правды”, против выступает президент Евразийского совета индустрии специализированных пищевых продуктов Юрий Зубарев, который полагает, что такая инициатива угрожает рынку и ущемляет россиян в правах.

Пункт о запрете внесен по предложению Роспотребнадзора в проект постановления «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи».

Реакция специалистов на возможный запрет была неоднозначной. В результате пандемии коронавируса в аптеках наблюдается дефицит различных препаратов, включая витамины. Из-за этого увеличился интерес россиян к биологически активным добавкам - средствам на основе растительных компонентов. Причем заказывать их люди предпочитают через интернет, что также связано с введенным ограничением и режимом самоизоляции. Получается, что государство требует от россиян соблюдать социальную дистанцию, но хочет запретить им покупать нужные вещи онлайн.

Зубарев считает, что инициативы, которые исходят от надзорных ведомств без обсуждения с другими органами власти, должны как минимум настораживать.

“Мы хотим, чтобы надзорные органы взяли во внимание позицию самих производителей. Разумеется, защита потребителей - это очень важный вопрос. Но я не припомню, чтобы в последнее время были какие-либо негативные сигналы, связанные с интернет-торговлей БАДами”, - сказал эксперт. Он считает, что такой запрет только ограничит рынок и ущемит права граждан, поскольку во многих регионах страны купить биологически активные добавки можно только онлайн.

“Перед введением такого постановления нужно посоветоваться с ведомствами, которые отвечают за промышленность. С учетом кризиса любое понижение сбыта будет означать, что нынешние производители будут закрываться, увольнять сотрудников, перестанут платить налоги”, - отметил эксперт.

Он также напомнил, что такой запрет неминуемо приведет к увеличению доли контрафактной продукции на рынке. Он считает, что контролировать чистоту продукта необходимо на стадии его производства, а не продажи.

В настоящее время купить биологически активные добавки можно либо в аптеках, либо на специальных полках в магазинах. Если продукт получил все необходимые сертификаты, то нет необходимости запрещать его продажу через онлайн-площадки.

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