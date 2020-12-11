Запрет онлайн-торговли БАДами может привести к росту контрафактной продукции

“Мы хотим, чтобы надзорные органы взяли во внимание позицию самих производителей. Разумеется, защита потребителей - это очень важный вопрос. Но я не припомню, чтобы в последнее время были какие-либо негативные сигналы, связанные с интернет-торговлей БАДами”, - сказал эксперт. Он считает, что такой запрет только ограничит рынок и ущемит права граждан, поскольку во многих регионах страны купить биологически активные добавки можно только онлайн.