Больницу скорой помощи начнут строить в Новочеркасске

Планируется, что больница будет построена в три этапа. В рамках реализации первого этапа проекта возведут инфекционное отделение на 80 мест, патологоанатомическое отделение с моргом и лабораторией и отделение судебно-медицинской экспертизы с моргом и амбулаторией. На реализацию первого этапа планируется потратить 4,7 миллиард рублей.