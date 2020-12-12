Больницу скорой помощи начнут строить в Новочеркасске

В настоящее время проект проходит госэкспертизу. Новую БСМП построят в Восточном микрорайоне между Промышленным и Первомайским районом, что позволит оптимизировать доставку пациентов, нуждающихся в неотложной помощи.
Планируется, что больница будет построена в три этапа. В рамках реализации первого этапа проекта возведут инфекционное отделение на 80 мест, патологоанатомическое отделение с моргом и лабораторией и отделение судебно-медицинской экспертизы с моргом и амбулаторией. На реализацию первого этапа планируется потратить 4,7 миллиард рублей.
В дальнейшем планируется построить также родильное отделение на 110 мест и отделение для неинфекционных пациентов на 710 мест.
Ранее сообщалось, что в Ростове строительство кислородной станции в горбольнице №20 начнут строить в 2021 году.