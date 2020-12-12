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Больной шизофренией мужчина зарезал продавщицу в Таганроге

12 декабря 2020, 12:19
Фото: pixabay.com
В Таганроге больной шизофренией 50-летний местный житель зарезал продавщицу небольшого продуктового магазина, сообщил "Ерш".

Инцидент произошел в последние дни ноября, мужчина поссорился с продавщицей и нанес ей два удара ножом в область лица и груди. Пострадавшую доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи, а 11 декабря стало известно, что она умерла.

Напавшего на продавщицу мужчину хорошо знают местные жители, он постоянно угрожает прохожим, пугает детей, бьет машины и вообще ведет себя агрессивно, лечения в спецклинике ему помогают мало. При задержании полицейские с трудом скрутили буйного преступника, пришлось даже колоть успокоительное.

Сейчас мужчина находится в психиатрической лечебнице, на него завели уголовное дело.

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