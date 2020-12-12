Больной шизофренией мужчина зарезал продавщицу в Таганроге

Инцидент произошел в последние дни ноября, мужчина поссорился с продавщицей и нанес ей два удара ножом в область лица и груди. Пострадавшую доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи, а 11 декабря стало известно, что она умерла.
Напавшего на продавщицу мужчину хорошо знают местные жители, он постоянно угрожает прохожим, пугает детей, бьет машины и вообще ведет себя агрессивно, лечения в спецклинике ему помогают мало. При задержании полицейские с трудом скрутили буйного преступника, пришлось даже колоть успокоительное.
Сейчас мужчина находится в психиатрической лечебнице, на него завели уголовное дело.