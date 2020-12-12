Декорацией к ужастику назвали фигуру Королевы Зимы на площади жители Аксая

Власти района, видимо, решили, что 2020 год оказался недостаточно запоминающимся и решили покреативить. Вместо традиционной новогодней елки в городе установили фигуру женщины в кокошнике. Высота установленной декорации составляет 12 метров. Жители города отметили, что выглядит Королева Зимы угрожающе.
«В Аксае на площади вместо новогодней елки установили статую снежной королевы, которую аксайчане назвали «Королевой белых ходоков». Все в духе 2020 года, — отметил автор поста.
Подписчики популярного паблика с ним согласились. «Надо было на Ленина кокошник нацепить, выражение лица один в один», — предложил один из комментаторов. «Это чтобы не собирались на площади», — предположил другой подписчик паблика. «Даже на фото страшная. В живую, наверное, как декорация к ужастику», выразил свое мнение еще один комментатор.
Ранее в другом донском городе Гуково появилась новогодняя локация стоимостью более 2,3 миллиона рублей.