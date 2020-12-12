Декорацией к ужастику назвали фигуру Королевы Зимы на площади жители Аксая

Подписчики популярного паблика с ним согласились. «Надо было на Ленина кокошник нацепить, выражение лица один в один», — предложил один из комментаторов. «Это чтобы не собирались на площади», — предположил другой подписчик паблика. «Даже на фото страшная. В живую, наверное, как декорация к ужастику», выразил свое мнение еще один комментатор.