Мокрый снег с дождем ожидается в Ростове после обеда в субботу

Температура воздуха днем в городе не выше +2 С и будет дуть сильный восточный и юго-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Кроме того, с утра в городе прошел ледяной дождь, а на тротуарах и дорогах образовалась наледь Коммунальные службы Ростова работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды.
Горожан просят по возможности провести выходной дома и не подвергать свое здоровье опасности, из-за неблагоприятных погодных условий повышается риск получит травму. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и оставлять автомобили только на безопасных парковках.