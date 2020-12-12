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Мокрый снег с дождем ожидается в Ростове после обеда в субботу

12 декабря 2020, 10:45
Фото: pixabay.com
До 18.00 мск 12 декабря в Ростове-на-Дону ожидается мокрый снег с дождем, сообщили в городской администрации.

Температура воздуха днем в городе не выше +2 С и будет дуть сильный восточный и юго-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Кроме того, с утра в городе прошел ледяной дождь, а на тротуарах и дорогах образовалась наледь Коммунальные службы Ростова работают в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды.

Горожан просят по возможности провести выходной дома и не подвергать свое здоровье опасности, из-за неблагоприятных погодных условий повышается риск получит травму. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и оставлять автомобили только на безопасных парковках.

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