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Сити-менеджер Ростова обещал восстановить фасад при реконструкции кинотеатра «Россия»

12 декабря 2020, 05:08
Фото: wikipedia.org
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пообещал сохранить исторический фасад кинотеатра «Россия» в ходе его реконструкции, сообщил он во время встречи со СМИ.

Сити-менеджер рассказал, что планы по реконструкции объекта не изменились, в настоящее время власти ведут переговоры с инвесторами.

Он также отметил, что работы по реконструкции обекта начнутся в 2021 году, одновременно с благоустройством парка имени Горького. При этом исторический фасад здания планируется восстановить.

Напомним, что в июне 2020 года Департамент имущественных отношений Ростова оспорил замену назначения земельного участка под кинотеатром «Россия». Таким образом участку вернули целевое назначение «размещение театров, кинотеатров». Это означает, что инвестор не сможет построить отель на месте объекта.

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