Экс-глава ФСИН Ростова обвинил заместителя генпрокурора РФ в запугивании судей

«То, как они возбудили это дело и в каком виде направили в суд… У апелляционных судей возникнут вопросы. И мы ведь дальше пойдем. Даххаев не думает о том, как ему это [обвинение судей Дагестана в трусости] может помочь. У него нету какого-то расчета, в том плане, что он прекрасно понимает, что его „заказали“, его „казнят“ за что-то. Ничего серьезного предъявить не могут, хотя усиленно ищут», — говорит адвокат Бакри Бакриев.