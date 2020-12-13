Экс-глава ФСИН Ростова обвинил заместителя генпрокурора РФ в запугивании судей

В пятницу, во время рассмотрения апелляции в Верховном суде Дагестана на решение Советского районного суда Махачкалы об аресте Муслима Даххаева, обвиняемый заявил, что судья испугался угроз «одного из руководителей Генпрокурауры по фамилии Кикоть» (заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть). По словам Даххаева, Кикоть якобы имеет давление на суд, прокуратуру и следственный комитет.
«Возможно, эмоции, возможно, до него дошла какая-то информация. Он все-таки оперативник, неважно, что он там [в СИЗО] сидит. До него дошли статьи, много публикаций. К самому Кикоть возникнут вопросы по тому делу, который ранее был рассмотрен в Ростове», — комментирует Бакри Бакриев.
В Дагестане в отношении Даххаева возбудили уголовное дело еще до того, как закончился его срок нахождения под стражей по «ростовскому» делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, будучи в должности руководителя ФСИН по Дагестану (2014–2015 гг), Даххаев использовал труд осужденных для строительства и ремонта своего дома, а также дома своей матери. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч.1 ст. 285 УК РФ).
Ранее в Ростовском областном суде Даххаева приговорили к двум годам поселения за превышение должностных полномочий и разглашение гостайны. Срок отбытия наказания истекал у него 13 ноября. Адвокаты Даххаева и сторона обвинения обжалуют это решение в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи. Рассмотрение дела назначено на 18 декабря.
Теперь Даххаева должны этапировать из Дагестана в Сочи.
«То, как они возбудили это дело и в каком виде направили в суд… У апелляционных судей возникнут вопросы. И мы ведь дальше пойдем. Даххаев не думает о том, как ему это [обвинение судей Дагестана в трусости] может помочь. У него нету какого-то расчета, в том плане, что он прекрасно понимает, что его „заказали“, его „казнят“ за что-то. Ничего серьезного предъявить не могут, хотя усиленно ищут», — говорит адвокат Бакри Бакриев.
Также, со слов адвоката, в Махачкале якобы «ожидаются новые аресты с целью оказать давление дать показания против Даххаева».
«Срок давности привлечения к уголовной отвественности по этим делам в 2014–2015 годах истекли давно. Кроме того, Даххаев попадает под амнистию в честь 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне (объявленная Госдумой РФ в 2015 г.). Он ветеран боевых действий, награжден орденом Мужества, генерал-майор», — комментирует Бакри Бакриев.
Сейчас Муслим Даххаев содержится в одиночной камере в СИЗО-1 Махачкалы.
«Это офицер, не кабинетный генерал с „габаритами“ и в очках. Он видел смерть и пули. Неужели вы думаете, он будет говорить о пуле в ноге или гипертоническом кризе. Он не дает даже мерить себе давление», — говорит Бакри Бакриев.
Муслим Даххаев родился в Дагестане, служил в республиканском ОВД. В 1999 году, будучи в должности начальника Новолакского РОВД, он спас омоновцев из Липецка, которых окружили боевики Шамиля Басаева. Тогда оставшиеся в живых правоохранители просили присвоить звание Героя России Даххаеву, однако президент РФ Владимир Путин наградил его только орденом Мужества. На должность начальника ростовского управления ФСИН приказом президента Даххаев был назначен в 2017 году. По «ростовскому» делу он был арестован 13 ноября 2019 года.