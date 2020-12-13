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В парке Островского в Ростове вырубают деревья вдали от Детской железной дороги

13 декабря 2020, 09:05
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону по всей территории парка имени Островского начали вырубать деревья, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Ранее уже появлялась информация, что администрация Первомайского района разрешила уничтожить 153 растения. Но это могло быть связано с реконструкцией Детской железной дороги, которую РЖД планирует завершить в 2021 году.

Прогулявшийся по территории парка корреспондент RostovGazeta заметил, что деревья вырубают вдали от железной дороги. При этом аварийными они не кажутся.

«На данный момент уничтожено уже около 100 деревьев. При этом они так и лежат распиленные на территории парка, рабочих рядом не видно», — заявил корреспондент.

Какие-либо ограждения в парке сейчас отсутствуют. До этого стало известно, что на территории парка могут построить трехэтажную гостиницу.

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