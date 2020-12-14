География оливье: где в Ростовской области Новый год сытнее

С колбасой или отварной говядиной, а может, и курицей… Наверное у каждого жителя Ростовской области есть свой любимый рецепт салата оливье. Неизменным остается только одно — это блюдо является традиционным атрибутом новогоднего стола. Именно благодаря его «народности» оливье вот уже более десяти лет используют в России для точного отражения уровня инфляции. В канун Нового года RostovGazeta подсчитала, насколько за год подорожал любимый россиянами салат.