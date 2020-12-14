География оливье: где в Ростовской области Новый год сытнее

С колбасой или отварной говядиной, а может, и курицей… Наверное у каждого жителя Ростовской области есть свой любимый рецепт салата оливье. Неизменным остается только одно — это блюдо является традиционным атрибутом новогоднего стола. Именно благодаря его «народности» оливье вот уже более десяти лет используют в России для точного отражения уровня инфляции. В канун Нового года RostovGazeta подсчитала, насколько за год подорожал любимый россиянами салат.
За основу был взят рецепт оливье, который состоит из 400 граммов отварного куриного мяса, 400 граммов картофеля, четырех яиц, 150 граммов моркови, 400 граммов консервированного зеленого горошка, 200 граммов свежих огурцов и 230 граммов майонеза.
Аппетитная калькуляция
Исходя из потребительских цен, опубликованных Росстатом, стоимость такого салата в Ростовской области составила, по последним данным, 220,69 рубля. За год это блюдо подорожало на 9,36% или 18,89 рубля.
На стоимость новогоднего оливье в значительной степени повлиял рост цен на овощи. Так, картофель за год подорожал на 19,73%, морковь — на 44,93%, огурцы — на 14,29%, консервированные овощи, к которым относится зеленый горошек, за год выросли в цене на 12,46%. Кроме того, яйца подорожали на 12,34%, майонез — на 8,09%, а куры охлажденные и мороженые — на 0,3%.
На ускорение годовых темпов удорожания картофеля и моркови оказала влияние низкая урожайность по причине неблагоприятных погодных условий. Кроме того, по данным отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России, из-за роста издержек производителей мясопродуктов на фоне ослабления рубля в регионе замедлилось снижение цен на мясо и птицу. В целом, продовольственная инфляция по итогам ноября составила 5,5%.
При этом сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию оказало увеличение предложения тепличных овощей, в том числе, и огурцов.
Салатная география
Анализ средних цен на ингредиенты из рецепта показал, что самый недорогой оливье получится в Ростовской области у жителей Миллерово, им салат обойдется в 210,77 рубля, что на 6% или на 11,93 рубля дороже, чем годом ранее.
Чуть дороже обойдется оливье таганрожцам, чтобы приготовить салат им придется потратить 218,16 рубля. За год в Таганроге блюдо успело подорожать на 18,64 рубля или 9,34%.
Жителям Волгодонска предстоит потратить на оливье 222,53 рубля, что 25,37 рубля или 12,87% больше, чем в 2019 году. У хозяек из Ростова-на-Дону на салат уйдет продуктов на общую сумму 225,59 рубля. За год набор ингредиентов подорожал на прилавках южной столицы на 19,97 рубля или 9,71%.
Самый дорогой оливье съедят жители Шахт, где совокупная стоимость всех составляющих салата составила 234,4 рубля, что на 20,97 рубля или 9,82% больше, чем в преддверии 2020 года.
Оливье по-южному
Самым дорогим новогодним салатом среди субъектов Южного федерального округа могут похвастаться жители Севастополя и Республики Крым. Там стоимость всех ингредиентов составила 255,35 рубля и 250,77 рубля соответственно. Причем за год в Севастополе оливье подорожал на 11,46%, а в Крыму — на 5,57%.
На третьем месте по стоимости праздничного блюда в ЮФО оказалась Астраханская область с показателем 232,73 рубля, четвертую строчку в предновогоднем рейтинге занял Краснодарский край (225,76 рубля). Ростовской области в этом списке досталось пятое место.
Тройку регионов с самыми доступными салатами составили Волгоградская область (215,54 рубля), Калмыкия (210,68 рубля) и Адыгея (203,71 рубля).
В среднем по ЮФО стоимость салата составила 225,29 рубля, что на 7,46% дороже, чем в 2019 году. Для сравнения, исходя из данных Росстата, в России оливье в среднем подорожал на 8,42% до 245,05 рубля.
По оценке Банка России, годовая инфляция в Южном федеральном округе в октябре повысилась до 4,2% после 3,7% в сентябре. «Это главным образом обусловлено снижением валового сбора отдельных агрокультур в округе, а также федеральными факторами: ослаблением рубля и реализацией отложенного из-за ограничений спроса на ряд товаров», — отмечается в аналитике ЦБ.