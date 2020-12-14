Власти Ростовской области не подтвердили рост долгов по зарплате

Posted 14 декабря 2020, 12:45
Published 14 декабря 2020, 12:45
Modified 18 сентября 2022, 11:10
Updated 18 сентября 2022, 11:10
По данным Ростовстата, в ноябре задолженность предприятий Ростовской области по заработной плате составила 59,4 миллиона рублей или на 15%. Также сообщалось, что в ноябре 2019 года этот показатель составлял в денежном выражении 37,6 миллиона рублей.
Как заявили в Минтруда, на ноябрь 2019 года суммарная задолженность по зарплате в регионе составляла 80,7 миллиона рублей. «Таким образом, информация о росте задолженности по состоянию на 1 ноября 2020 года (59,4 миллиона рублей) относительно вышеуказанной суммы задолженности не соответствует действительности», — сказано в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что в области проводят мероприятия по снижению долга перед сотрудниками предприятий и на 14 декабря 2020 года задолженность по зарплате в регионе составляет 37,8 миллиона рублей.