Власти Ростовской области не подтвердили рост долгов по зарплате

Как заявили в Минтруда, на ноябрь 2019 года суммарная задолженность по зарплате в регионе составляла 80,7 миллиона рублей. «Таким образом, информация о росте задолженности по состоянию на 1 ноября 2020 года (59,4 миллиона рублей) относительно вышеуказанной суммы задолженности не соответствует действительности», — сказано в сообщении.