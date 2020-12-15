Первые 500 доз вакцины от коронавируса получил Ростов

Posted 15 декабря 2020, 09:39
Published 15 декабря 2020, 09:39
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
Речь идет о российском препарате «Спутник V». Первый этап вакцинации пройдет во вторник и среду, второй — через 21 день.
«В первоочередном порядке участниками станут сотрудники ковидных госпиталей и поликлиник. Заранее были проведены исследования на наличие антител», — сказано в сообщении.
Добавим, что в декабре область в целом получила 1,2 тысячи доз. Сейчас регион ожидает поставку еще 2,5 тысячи доз.
До этого прививки сделали несколько медиков, чувствуют они себя хорошо.