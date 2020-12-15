rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря 2020, 09:39

Published 15 декабря 2020, 09:39

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Первые 500 доз вакцины от коронавируса получил Ростов

15 декабря 2020, 09:39
Ростову-на-Дону передали первые 500 доз препарата против коронавируса, сообщили в городской администрации.

Речь идет о российском препарате «Спутник V». Первый этап вакцинации пройдет во вторник и среду, второй — через 21 день.

«В первоочередном порядке участниками станут сотрудники ковидных госпиталей и поликлиник. Заранее были проведены исследования на наличие антител», — сказано в сообщении.

Добавим, что в декабре область в целом получила 1,2 тысячи доз. Сейчас регион ожидает поставку еще 2,5 тысячи доз.

До этого прививки сделали несколько медиков, чувствуют они себя хорошо.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика