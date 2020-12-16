Крупный логистический центр создадут в Ростовской области

Posted 16 декабря 2020, 13:43
Published 16 декабря 2020, 13:43
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и представитель компании-инвестора подписали соглашение о создании логистического центра в Мясниковском районе.
Построить логистический центр инвестор намерен к 2023 году. В настоящее время компания уже вложила в проект порядка 80 миллионов рублей для подготовки инвестиционной площадки. А общий объем инвестиций оценивается в 400 миллионов рублей.
В логистическом центре площадь складских помещений будет достигать 10,5 тысячи квадратных метров, в рамках проекта планируется строительство здания общежития на 1,2 тысячи квадратных метров, а также прокладка соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры.
После запуска проекта работой будут обеспечены около 200 жителей региона.