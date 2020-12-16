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Posted 16 декабря 2020, 13:43

Published 16 декабря 2020, 13:43

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Крупный логистический центр создадут в Ростовской области

Крупный логистический центр создадут в Ростовской области

16 декабря 2020, 13:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области планируют создать крупный логистический центр в Мясниковском районе, говорится в сообщении регионального правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и представитель компании-инвестора подписали соглашение о создании логистического центра в Мясниковском районе.

Построить логистический центр инвестор намерен к 2023 году. В настоящее время компания уже вложила в проект порядка 80 миллионов рублей для подготовки инвестиционной площадки. А общий объем инвестиций оценивается в 400 миллионов рублей.

В логистическом центре площадь складских помещений будет достигать 10,5 тысячи квадратных метров, в рамках проекта планируется строительство здания общежития на 1,2 тысячи квадратных метров, а также прокладка соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры.

После запуска проекта работой будут обеспечены около 200 жителей региона.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области прогнозируют рост инвестиций до 70% к 2030 году.

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#Экономика#Новости
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