Старый мост на Малиновского в Ростове может рухнуть в любой момент

Напомним, что ростовчане выступили против закрытия старого моста на Малиновского. Люди создали петицию на известном ресурсе, ее подписали уже две тысячи горожан.
Однако власти города настаивают на том, что состояние моста настолько критическое, что ездить по нему просто опасно. «Может обрушиться в любой момент. Мост представляет опасность, и ситуация катастрофическая. И с 4 января путепровод полностью закроют, у нас нет другого варианта», — рассказал Константин Солонский.
При этом Солонский отметил, что в настоящее время участок нового моста открыть для движения невозможно.