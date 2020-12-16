Старый мост на Малиновского в Ростове может рухнуть в любой момент

Однако власти города настаивают на том, что состояние моста настолько критическое, что ездить по нему просто опасно. «Может обрушиться в любой момент. Мост представляет опасность, и ситуация катастрофическая. И с 4 января путепровод полностью закроют, у нас нет другого варианта», — рассказал Константин Солонский.