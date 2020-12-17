Дилеру KIA в Ростове отказали в отсрочке сноса автосалонов

Речь идет о двух автосалонах KIA «Юг-Моторс» на улице Машиностроительной. Компания пыталась получить отсрочку на снос автосалонов на время рассмотрения дела в Верховном суде. При этом в сентябре 2020 года стало известно об отказе Верховного суда в рассмотрении жалобы «Юг-Моторс».