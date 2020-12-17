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Posted 17 декабря 2020, 13:28

Published 17 декабря 2020, 13:28

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Дилеру KIA в Ростове отказали в отсрочке сноса автосалонов

Дилеру KIA в Ростове отказали в отсрочке сноса автосалонов

17 декабря 2020, 13:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которая вынесла отказ в предоставлении отсрочки сноса двух зданий автосалонов в Ростове-на-Дону, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Речь идет о двух автосалонах KIA «Юг-Моторс» на улице Машиностроительной. Компания пыталась получить отсрочку на снос автосалонов на время рассмотрения дела в Верховном суде. При этом в сентябре 2020 года стало известно об отказе Верховного суда в рассмотрении жалобы «Юг-Моторс».

По информации системы СПАРК, ООО «Юг-Моторс» зарегистрировано в 2006 году. Основным видом деятельности компании является розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Компания является официальным дилером марки KIA в Ростовской области. Владельцем компании является Вячеслав Камышный, депутат Ростовской городской думы шестого созыва. По итогам 2019 года выручка «Юг-Моторс» превысила 1,8 миллиарда рублей, а прибыль составила 12,9 миллиона рублей.

Сноса двух автосалонов власти города потребовали из-за того, что построены они были без разрешения.

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