Дилеру KIA в Ростове отказали в отсрочке сноса автосалонов

Posted 17 декабря 2020, 13:28
Published 17 декабря 2020, 13:28
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Речь идет о двух автосалонах KIA «Юг-Моторс» на улице Машиностроительной. Компания пыталась получить отсрочку на снос автосалонов на время рассмотрения дела в Верховном суде. При этом в сентябре 2020 года стало известно об отказе Верховного суда в рассмотрении жалобы «Юг-Моторс».
По информации системы СПАРК, ООО «Юг-Моторс» зарегистрировано в 2006 году. Основным видом деятельности компании является розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Компания является официальным дилером марки KIA в Ростовской области. Владельцем компании является Вячеслав Камышный, депутат Ростовской городской думы шестого созыва. По итогам 2019 года выручка «Юг-Моторс» превысила 1,8 миллиарда рублей, а прибыль составила 12,9 миллиона рублей.
Сноса двух автосалонов власти города потребовали из-за того, что построены они были без разрешения.