Новогоднюю коронавирусную выплату получат более 350 тысяч детей в Ростовской области

Напомним, что в ходе пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин сообщил о перечислении семьям с детьми в возрасте до восьми лет единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей. Выплата положена на всех детей, которым до 17 декабря еще не исполнилось восемь лет.