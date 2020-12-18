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Posted 18 декабря 2020, 13:07

Published 18 декабря 2020, 13:07

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

Новогоднюю коронавирусную выплату получат более 350 тысяч детей в Ростовской области

18 декабря 2020, 13:07
Более 350 тысяч детей в Ростовской области получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей, говорится в сообщении регионального правительства.

Напомним, что в ходе пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин сообщил о перечислении семьям с детьми в возрасте до восьми лет единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей. Выплата положена на всех детей, которым до 17 декабря еще не исполнилось восемь лет.

«Право на выплату имеют граждане РФ, проживающие на территории РФ: родители, усыновители, опекуны и попечители. Дети также должны быть гражданами РФ», — уточняется на сайте правительства.

При этом семьям, которые получали летние коронавирусные выплаты на детей, никаких заявлений заполнять не нужно, выплата будет начисляться автоматически.

#Экономика#Новости
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