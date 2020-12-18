Новогоднюю коронавирусную выплату получат более 350 тысяч детей в Ростовской области

Posted 18 декабря 2020, 13:07
Published 18 декабря 2020, 13:07
Modified 1 октября, 13:58
Updated 1 октября, 13:58
Напомним, что в ходе пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин сообщил о перечислении семьям с детьми в возрасте до восьми лет единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей. Выплата положена на всех детей, которым до 17 декабря еще не исполнилось восемь лет.
«Право на выплату имеют граждане РФ, проживающие на территории РФ: родители, усыновители, опекуны и попечители. Дети также должны быть гражданами РФ», — уточняется на сайте правительства.
При этом семьям, которые получали летние коронавирусные выплаты на детей, никаких заявлений заполнять не нужно, выплата будет начисляться автоматически.