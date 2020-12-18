Пациентка психбольницы сожгла себя в стоге сена в Ростовской области

Posted 18 декабря 2020, 19:54
Published 18 декабря 2020, 19:54
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Сообщается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Трагедия произошла в среду, 16 декабря.
Местная жительница, состоявшая на учете в Шахтинском психоневрологическом диспансере, вышла из дома ночью и подожгла стог сена неподалеку. Огонь вспыхнул и перекинулся на женщину.
Она погибла на месте из-за ожогов, несовместимых с жизнью. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего.