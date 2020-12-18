Пациентка психбольницы сожгла себя в стоге сена в Ростовской области

В Ростовской области во время пожара в хуторе Усть-Кагальницкий в Константиновском районе погибла 53-летняя женщина, передает telegram-канал “Че по Ростову”.

Сообщается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Трагедия произошла в среду, 16 декабря. Местная жительница, состоявшая на учете в Шахтинском психоневрологическом диспансере, вышла из дома ночью и подожгла стог сена неподалеку. Огонь вспыхнул и перекинулся на женщину. Она погибла на месте из-за ожогов, несовместимых с жизнью. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего. Ранее в Новочеркасске из-за пожара погиб пенсионер.