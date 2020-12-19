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Posted 19 декабря 2020, 13:38

Published 19 декабря 2020, 13:38

Modified 1 октября, 14:16

Updated 1 октября, 14:16

Неизвестный мужчина держит в страхе жителей Морозовска

19 декабря 2020, 13:38
В Морозовске разыскивают мужчину, за два дня избившего и ограбившего двух женщин, сообщается в городском паблике.

Первый инцидент произошел 12 декабря? второй 13 числа. Неизвестный мужчина нападает на женщин, наносит им удары по голове и забирает ценности. Первое нападение произошло возле банкомата, второе — у входа в магазин, обеим женщинам потребовалась медицинская помощь.

В соцсетях неизвестного уже окрестили маньяком, жители Морозовска порядком встревожены и советуют женщинам не гулять по вечерам. При этом горожане делятся самыми разными слухами по поводу личности грабителя.

«Говорят, с тюрьмы недавно вышел, вот на неделях, принимает много и на фоне этого крышу сносит», — написал один их комментаторов. «Да он не местный даже… кидается на людей», — поделилась другая горожанка.

Как пишет DonDay, в ГУ МВД информацию подтвердили и сообщили, что по факту нападений возбудили уголовное дело, мужчину объявили в розыск.

Ранее в Ростовской области объявили в розыск преступников, расстрелявших полицейских.

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