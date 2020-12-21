Глава Ростовской области уволил одного зама и назначил двух новых

Кроме того, у Голубева появилось два новых зама. Александр Скрябин будет курировать вопросы экономического развития региона, имущественных отношений, ранее он работал заместителем председателя регионального Законодательного собрания. При этом курировавшего вопросы экономразвития области Алексей Изотова губернатор освободил от должности в связи с тем, что у него закончился срок трудового договора.