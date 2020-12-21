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Posted 21 декабря 2020, 16:13

Published 21 декабря 2020, 16:13

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

Глава Ростовской области уволил одного зама и назначил двух новых

21 декабря 2020, 16:13
Губернатор Ростовской области утвердил состав нового правительства, соответствующий документ он подписал вечером в понедельник, 21 декабря.

Таким образом свои должности сохранили первые заместители губернатора Игорь Гуськов и Виктор Гончаров, заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства Вадим Артемов, заместители губернатора Сергей Бондарев, Виктор Вовк, Михаил Корнеев, заместитель губернатора-министра финансов Лилия Федотова, заместитель губернатора Игорь Сорокин.

При этом должность министра промышленности и энергетики была выделена в отдельную. Ее занял Андрей Савельев, который ранее был первым замом министра промышленности и энергетики.

Кроме того, глава региона скорректировал полномочия первого заместителя губернатора Игоря Гуськова. Он будет заниматься вопросами взаимодействия с органами местного самоуправления, информационной политики, социально-политических коммуникаций, а также образования и культуры.

Кроме того, у Голубева появилось два новых зама. Александр Скрябин будет курировать вопросы экономического развития региона, имущественных отношений, ранее он работал заместителем председателя регионального Законодательного собрания. При этом курировавшего вопросы экономразвития области Алексей Изотова губернатор освободил от должности в связи с тем, что у него закончился срок трудового договора.

#Политика#Новости
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