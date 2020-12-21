Потребление газа в Ростовской области выросло почти на треть

Posted 21 декабря 2020, 08:14
Published 21 декабря 2020, 08:14
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокина, по объему реализации газомоторного топлива регион занимает одно из лидирующих мест в стране.
Так, в 2020 году через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции было реализовано 66 миллионов кубометров газа, а в 2021 году ожидается, что этот показатель вырастет до 75 миллиона кубических метров.
В течение трех лет на поддержку развития газозаправочной инфраструктуры в регионе из федерального и областного бюджетов будет выделено около 600 миллионов рублей.