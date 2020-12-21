rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2020, 08:14

Published 21 декабря 2020, 08:14

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Потребление газа в Ростовской области выросло почти на треть

Потребление газа в Ростовской области выросло почти на треть

21 декабря 2020, 08:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в 2020 году потребление газа выросло на 30% за счет реализации его в качестве природного топлива, говорится в сообщении регионального правительства.

По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокина, по объему реализации газомоторного топлива регион занимает одно из лидирующих мест в стране.

Так, в 2020 году через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции было реализовано 66 миллионов кубометров газа, а в 2021 году ожидается, что этот показатель вырастет до 75 миллиона кубических метров.

В течение трех лет на поддержку развития газозаправочной инфраструктуры в регионе из федерального и областного бюджетов будет выделено около 600 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что к пяти хуторам в Ростовской области построят газопровод.

Материалы по теме
Два человека погибли от отравления угарным газом в Ростове
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика