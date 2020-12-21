Ростов встал в пробках с утра в понедельник из-за снегопада

Сложности с заездом в Ростов возникли у жителей Батайска, восточное шоссе встало на протяжении почти четырех километров, однако к 10.00 затор уже начал сокращаться. Небольшие пробки сохраняются на проспектах Ворошиловский и Буденновском, на Нагибина, на улице Страны Советов, на троллейбусной и Вятской.