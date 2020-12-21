Ростов встал в пробках с утра в понедельник из-за снегопада

Posted 21 декабря 2020, 07:28
Published 21 декабря 2020, 07:28
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Так, автомобильный затор длиной почти в шесть километров образовался на улице Особенной. По данным на 10.00 мск, пробка на дороге все еще присутствовала. Также встали улицы Вавилова и проспект Королева.
Сложности с заездом в Ростов возникли у жителей Батайска, восточное шоссе встало на протяжении почти четырех километров, однако к 10.00 затор уже начал сокращаться. Небольшие пробки сохраняются на проспектах Ворошиловский и Буденновском, на Нагибина, на улице Страны Советов, на троллейбусной и Вятской.
Причиной возникновения дорожных заторов стал обрушившийся на город снегопад. Напомним, что по прогнозам Гидрометцентра, негативные метеорологические условия сохранятся до среды, 23 декабря, ожидаются снег, метель и понижение температуры до -10 градусов.