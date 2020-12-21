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Posted 21 декабря 2020, 07:28

Published 21 декабря 2020, 07:28

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Ростов встал в пробках с утра в понедельник из-за снегопада

Ростов встал в пробках с утра в понедельник из-за снегопада

21 декабря 2020, 07:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителям Ростова-на-Дону с утра в понедельник, 21 декабря, пришлось добираться на работу через многокилометровые пробки, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Так, автомобильный затор длиной почти в шесть километров образовался на улице Особенной. По данным на 10.00 мск, пробка на дороге все еще присутствовала. Также встали улицы Вавилова и проспект Королева.

Сложности с заездом в Ростов возникли у жителей Батайска, восточное шоссе встало на протяжении почти четырех километров, однако к 10.00 затор уже начал сокращаться. Небольшие пробки сохраняются на проспектах Ворошиловский и Буденновском, на Нагибина, на улице Страны Советов, на троллейбусной и Вятской.

Причиной возникновения дорожных заторов стал обрушившийся на город снегопад. Напомним, что по прогнозам Гидрометцентра, негативные метеорологические условия сохранятся до среды, 23 декабря, ожидаются снег, метель и понижение температуры до -10 градусов.

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