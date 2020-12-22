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Posted 22 декабря 2020, 18:20

Published 22 декабря 2020, 18:20

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Лаунж-бары наказали в Ростовской области за работу ночью

22 декабря 2020, 18:20
В Ростовской области в рамках ночного мониторинга обнаружили развлекательные заведения, которые работали ночью, сообщили в правительстве региона.

В этот раз нарушителями оказались бар-ресторан LUXURY, кафе-бар YUNOST, лаунж-бары «ТРУБКА МАЙЯ» и JUMBLE. Все они работали после 22 часов, хотя это запрещено.

В некоторых заведениях работали танцполы и курили кальяны. По данным фактам составили административные материалы.

«Всего с середины июля провели более 480 рейдов, сотрудники посетили более 18,5 тысячи объектов. В результате составили 528 протоколов», — сказано в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор потребовал введения новых ограничений в Ростовской области.

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