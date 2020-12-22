Лаунж-бары наказали в Ростовской области за работу ночью

Posted 22 декабря 2020, 18:20
Published 22 декабря 2020, 18:20
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
В этот раз нарушителями оказались бар-ресторан LUXURY, кафе-бар YUNOST, лаунж-бары «ТРУБКА МАЙЯ» и JUMBLE. Все они работали после 22 часов, хотя это запрещено.
В некоторых заведениях работали танцполы и курили кальяны. По данным фактам составили административные материалы.
«Всего с середины июля провели более 480 рейдов, сотрудники посетили более 18,5 тысячи объектов. В результате составили 528 протоколов», — сказано в сообщении.