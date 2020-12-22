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Posted 22 декабря 2020, 08:26

Published 22 декабря 2020, 08:26

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Уже более 48 тысяч человек заразились коронавирусом в Ростовской области

Уже более 48 тысяч человек заразились коронавирусом в Ростовской области

22 декабря 2020, 08:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области достигло 48168 человек за все время, сообщили в правительстве региона.

Побороли болезнь 38809 местных жителей, скончались 1859 человек. На 100 тысяч населения приходятся 1146 зараженных.

Большинство пациентов лечатся на дому, в больницах остается 3021 человек. За последние сутки зарегистрировали 385 случаев заболевания в 28 городах и районах.

«За сутки скончались 23 человека, в том числе 11 женщин в возрасте от 37 до 93 лет. У них были хронические заболевания», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на лекарства для больных коронавирусом Ростовская область получит еще 87 миллионов рублей.

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#Общество#Новости
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