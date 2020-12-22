Уже более 48 тысяч человек заразились коронавирусом в Ростовской области

Posted 22 декабря 2020, 08:26
Published 22 декабря 2020, 08:26
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Побороли болезнь 38809 местных жителей, скончались 1859 человек. На 100 тысяч населения приходятся 1146 зараженных.
Большинство пациентов лечатся на дому, в больницах остается 3021 человек. За последние сутки зарегистрировали 385 случаев заболевания в 28 городах и районах.
«За сутки скончались 23 человека, в том числе 11 женщин в возрасте от 37 до 93 лет. У них были хронические заболевания», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что на лекарства для больных коронавирусом Ростовская область получит еще 87 миллионов рублей.