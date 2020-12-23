rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2020, 07:37

Published 23 декабря 2020, 07:37

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Мертвого полицейского с огнестрельным ранением обнаружили в Ростовской области

Мертвого полицейского с огнестрельным ранением обнаружили в Ростовской области

23 декабря 2020, 07:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В городе Гуково Ростовской области обнаружили тело сотрудника полиции, погибшего от огнестрельного ранения, пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Тело сотрудника правоохранительных органов обнаружили недалеко от дома, где он проживал. В МВД подтвердили СМИ факт гибели полицейского.

При этом, ТАСС сообщает, ссылаясь на собственные источники, что инцидент не носит криминального характера. Одной из версий произошедшего стало самоубийство 40-летнего мужчины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Материалы по теме
Как полицейские отпустили мошенника в РостовеБывшего полицейского и адвоката будут судить в Ростове за аферу на 3 млн руб
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика