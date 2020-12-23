Мертвого полицейского с огнестрельным ранением обнаружили в Ростовской области

Posted 23 декабря 2020, 07:37
Published 23 декабря 2020, 07:37
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Тело сотрудника правоохранительных органов обнаружили недалеко от дома, где он проживал. В МВД подтвердили СМИ факт гибели полицейского.
При этом, ТАСС сообщает, ссылаясь на собственные источники, что инцидент не носит криминального характера. Одной из версий произошедшего стало самоубийство 40-летнего мужчины.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.