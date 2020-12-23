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Posted 23 декабря 2020, 09:14

Published 23 декабря 2020, 09:14

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Приток мигрантов из Украины увеличился в Ростовской области в 2020 году

Приток мигрантов из Украины увеличился в Ростовской области в 2020 году

23 декабря 2020, 09:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В январе–октябре 2020 года в Ростовскую область на постоянное место жительства перебралось 94,5 тысячи граждан России и других стран, говорится в отчетах, опубликованных на сайте Ростовстата.

За тот же период из региона переехали более 82,3 тысячи жителей. Таким образом миграционный прирост населения составил 12,1 тысячи человек. Это на 39,4% больше, чем за десять месяцев 2019 года.

Причем миграционный прирост населения региона происходит в большей степени за счет иностранных граждан. Всего в Ростовскую область за это время прибыли 21,8 тысячи иностранцев, а уехали только 8,9 тысячи человек.

Что касается россиян, то они чаще покидали Ростовскую область, чем переезжали жить из других регионов. (73,4 тысячи уехавших против 72,6 тысячи тех, кто решил жить в Ростовской области).

Из стран СНГ в Ростовскую область решили перебраться 19,9 тысячи человек. При этом большую часть мигрантов из стран ближнего зарубежья составляют жители Украины, их насчитывается 12,99 тысячи человек, что на 43% больше, чем в 2019 году.

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