Приток мигрантов из Украины увеличился в Ростовской области в 2020 году

Posted 23 декабря 2020, 09:14
Published 23 декабря 2020, 09:14
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
За тот же период из региона переехали более 82,3 тысячи жителей. Таким образом миграционный прирост населения составил 12,1 тысячи человек. Это на 39,4% больше, чем за десять месяцев 2019 года.
Причем миграционный прирост населения региона происходит в большей степени за счет иностранных граждан. Всего в Ростовскую область за это время прибыли 21,8 тысячи иностранцев, а уехали только 8,9 тысячи человек.
Что касается россиян, то они чаще покидали Ростовскую область, чем переезжали жить из других регионов. (73,4 тысячи уехавших против 72,6 тысячи тех, кто решил жить в Ростовской области).
Из стран СНГ в Ростовскую область решили перебраться 19,9 тысячи человек. При этом большую часть мигрантов из стран ближнего зарубежья составляют жители Украины, их насчитывается 12,99 тысячи человек, что на 43% больше, чем в 2019 году.