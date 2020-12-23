Приток мигрантов из Украины увеличился в Ростовской области в 2020 году

Из стран СНГ в Ростовскую область решили перебраться 19,9 тысячи человек. При этом большую часть мигрантов из стран ближнего зарубежья составляют жители Украины, их насчитывается 12,99 тысячи человек, что на 43% больше, чем в 2019 году.