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Posted 23 декабря 2020, 05:04

Published 23 декабря 2020, 05:04

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

В Ростове госпитализировали ребенка после нападения собак

23 декабря 2020, 05:04
В Ростове-на-Дону на ребенка набросилась стая собак, пострадавшую доставили в больницу, сообщил ее отец в соцсетях.

Происшествие случилось во вторник на улице Нансена, когда девочка шла со школы. Рядом с продуктовой базой на нее набросились собаки.

«У девочки выявили повреждения мягких тканей. В результате мы оказались в больнице, где дочери была оказана помощь», — написал ростовчанин.

Он добавил, что теперь ребенок боится выходить из дома. Ростовчанин попросил разобраться с этой ситуацией.

Многие пользователи в комментариях согласились, что пора принимать меры. Ранее укушенная собакой ростовчанка добилась проверки Центра бездомных животных.

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