В Ростове госпитализировали ребенка после нападения собак

Posted 23 декабря 2020, 05:04
Published 23 декабря 2020, 05:04
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Происшествие случилось во вторник на улице Нансена, когда девочка шла со школы. Рядом с продуктовой базой на нее набросились собаки.
«У девочки выявили повреждения мягких тканей. В результате мы оказались в больнице, где дочери была оказана помощь», — написал ростовчанин.
Он добавил, что теперь ребенок боится выходить из дома. Ростовчанин попросил разобраться с этой ситуацией.
Многие пользователи в комментариях согласились, что пора принимать меры. Ранее укушенная собакой ростовчанка добилась проверки Центра бездомных животных.