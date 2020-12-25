В Ростове нашли причину незаконной эвакуации машин инвалидов

Posted 25 декабря 2020, 14:48
Published 25 декабря 2020, 14:48
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Мониторинг показал, что у ответственных ведомств и местных жителей нет единой информации. Из-за этого появляются жалобы на незаконную эвакуацию и штрафы.
Напомним, что с июля инвалидам для получения доступа к специальным местам на бесплатных парковках нужно подать заявление в ПФР через портал госуслуг. Общественники столкнулись с незаконной эвакуацией машин.
Так, двум матерям детей-инвалидов из Зерноградского района пришлось заплатить штраф в Ростове. Им помогли разобраться и вернуть деньги.
«В МФЦ Зерноградского района рассказали, что знак „Инвалид“ не нужен, достаточно занести машину в базу и там полицейские проверят. В ГИБДД заявили об обратном», — уточнили в ОНФ.
Эксперты уверены, что до жителей региона необходимо донести корректную информацию. Ранее ростовчанам рассказали, сколько придется платить за эвакуированную машину.