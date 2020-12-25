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Posted 25 декабря 2020, 14:48

Published 25 декабря 2020, 14:48

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

В Ростове нашли причину незаконной эвакуации машин инвалидов

В Ростове нашли причину незаконной эвакуации машин инвалидов

25 декабря 2020, 14:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителей Ростовской области не ознакомили с новым порядком оформления льготной парковки, сообщили в ОНФ.

Мониторинг показал, что у ответственных ведомств и местных жителей нет единой информации. Из-за этого появляются жалобы на незаконную эвакуацию и штрафы.

Напомним, что с июля инвалидам для получения доступа к специальным местам на бесплатных парковках нужно подать заявление в ПФР через портал госуслуг. Общественники столкнулись с незаконной эвакуацией машин.

Так, двум матерям детей-инвалидов из Зерноградского района пришлось заплатить штраф в Ростове. Им помогли разобраться и вернуть деньги.

«В МФЦ Зерноградского района рассказали, что знак „Инвалид“ не нужен, достаточно занести машину в базу и там полицейские проверят. В ГИБДД заявили об обратном», — уточнили в ОНФ.

Эксперты уверены, что до жителей региона необходимо донести корректную информацию. Ранее ростовчанам рассказали, сколько придется платить за эвакуированную машину.

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