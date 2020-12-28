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Posted 28 декабря 2020, 08:09

Published 28 декабря 2020, 08:09

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Для строящейся в Ростове инфекционной больницы начали закупать оборудование

Для строящейся в Ростове инфекционной больницы начали закупать оборудование

28 декабря 2020, 08:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Дирекция инфекционной больницы, строящейся в Ростове-на-Дону, объявила три аукциона на закупку оборудования и инвентаря, следует из документов на сайте государственных закупок.

В общей сложности на оснащение новой больницы пока было выделено 71,8 миллиона рублей. В частности, речь идет о закупке трех рентгеновских диагностических систем на общую сумму 30,3 миллиона рублей, системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела, на которую выделено 29,68 миллиона рублей, а также восемь аппаратов искусственной вентиляции легких на 11,88 миллиона рублей.

Напомним, что ранее власти Ростовской области отчитались о готовности лечебного учреждения на 50%. Строительство больницы началось в июне 2020 года, объект планируют сдать в эксплуатацию через полгода.

На строительство выделено порядка 2,36 миллиарда рублей. В лечебном учреждении на первом этапе планируется 200 коек, из которых 30 будут реанимационными.

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