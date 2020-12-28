Для строящейся в Ростове инфекционной больницы начали закупать оборудование

В общей сложности на оснащение новой больницы пока было выделено 71,8 миллиона рублей. В частности, речь идет о закупке трех рентгеновских диагностических систем на общую сумму 30,3 миллиона рублей, системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела, на которую выделено 29,68 миллиона рублей, а также восемь аппаратов искусственной вентиляции легких на 11,88 миллиона рублей.