Для строящейся в Ростове инфекционной больницы начали закупать оборудование

Posted 28 декабря 2020, 08:09
Published 28 декабря 2020, 08:09
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
В общей сложности на оснащение новой больницы пока было выделено 71,8 миллиона рублей. В частности, речь идет о закупке трех рентгеновских диагностических систем на общую сумму 30,3 миллиона рублей, системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела, на которую выделено 29,68 миллиона рублей, а также восемь аппаратов искусственной вентиляции легких на 11,88 миллиона рублей.
Напомним, что ранее власти Ростовской области отчитались о готовности лечебного учреждения на 50%. Строительство больницы началось в июне 2020 года, объект планируют сдать в эксплуатацию через полгода.
На строительство выделено порядка 2,36 миллиарда рублей. В лечебном учреждении на первом этапе планируется 200 коек, из которых 30 будут реанимационными.