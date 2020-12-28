Тест на антитела к коронавирусу: стоит ли делать и как расшифровать

Тестирование на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 дает понять, перенес ли человек заболевание или еще никогда не сталкивался с этим. Самый точный результат исследование покажет, если провести его через месяц и одну неделю после появления соответствующих симптомов. Можно, конечно, сделать и тем, кто уверен, что болеет сейчас, но это может привести к получению отрицательного результата.