Тест на антитела к коронавирусу: стоит ли делать и как расшифровать

Posted 28 декабря 2020, 08:42
Published 28 декабря 2020, 08:42
Modified 11 сентября 2022, 15:40
Updated 11 сентября 2022, 15:40
В этом материале подробно разберем существующие исследования, какие результаты они дают и что это значит.
Это определенные белки в организме человека, которые ученые называют иммуноглобулины. При занесении инфекции начинает работать иммунитет и вырабатывать их. Этот процесс не прекращается ни на минуту, даже в тот момент, когда появляются тревожные симптомы. При этом они становятся «умнее» и при заболевании в другой раз, действуют намного активнее. Это позволяет побороть заражение намного быстрее.
Проще говоря — появившиеся белки встают на защиту организма от инфекционного заболевания. Если человек снова заразится, то организму победить инфекцию не составит труда.
Стоит учитывать, что вышеуказанные белки формируются в организме каждого переболевшего. Первоначально иммунная система работает над выработкой IgM, которые еще называют антителами острой фазы. Они вырабатываются у ковидных больных, а также беременных и людей с хроническими заболеваниями. Но дольше они сохраняются у тех, кто заразился коронавирусом.
В острый период инфекции организм вырабатывает иммуноглобулины IgA, задачей которых является защита слизистых оболочек. Они появляются только при заражении COVID.
На всю жизнь у человека остаются IgG, которые хранят всю информацию о прошлом заболевании. И при повторном случае они начинают реагировать и защищать организм. Появляются они не сразу, а только через шесть недель после заноса инфекции.
Тестирование на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 дает понять, перенес ли человек заболевание или еще никогда не сталкивался с этим. Самый точный результат исследование покажет, если провести его через месяц и одну неделю после появления соответствующих симптомов. Можно, конечно, сделать и тем, кто уверен, что болеет сейчас, но это может привести к получению отрицательного результата.
Всего ученые разработали несколько тестов. Так, качественное исследование подскажет, есть иммуноглобулины или нет, но о концентрации бывший пациент ничего не узнает. Количественное даст более обширную информацию. В последнем случае можно будет понять, насколько иммунитет устойчив к новой заразе.
Пройти через эту процедуру можно и в период болезни, если речь идет об исследовании на IgM. При заражении они начинают появляться через неделю или две, что говорит об острой фазе заболевания. Когда пошла третья неделя болезни, то можно смело узнавать об IgG. Можно будет узнать о наличии специальных белков.
Важно помнить, что если при болезни нет никаких симптомов, а мазок ПЦР оказался отрицательным, человек может нести опасность для остальных при положительном результате исследований на иммуноглобулины. Стоит воспользоваться мерами безопасности, которые разработал Роспотребнадзор, чтобы не допустить заражения окружающих.
Каких-либо особенных ограничений не существует, единственное нельзя есть перед процедурой, но можно пить воду в любых количествах. Главное, чтобы она была не газированная.
Медспециалисты составили ряд рекомендаций, в том числе не нужно переживать и максимально уменьшить физические нагрузки. Курильщикам стоит потерпеть около получаса перед исследованием.
Согласно статистике, достоверность метода с помощью анализа крови варьируется в районе 99%.
Защищающий от коронавируса SARS-CoV-2 организм белок не пропадает примерно четыре месяца. У пациентов в старшем возрасте и тех, кто тяжело перенес COVID, уровень иммуноглобулина, скорее всего, окажется выше.
В этом плане мужчинам повезло больше женщин, так как, по информации ученых, у них уровень антител выше. Но пока неясно поведение глобулинов во время повторного заражения.
Точной причины отсутствия антител специалисты назвать не могут, но у них есть ряд предположений. Одно из них, что тест на коронавирус COVID-19 ошибочно показал положительный результат, а на самом деле человек не болел, поэтому и не появился защитный белок.
Существует риск, что исследования на антитела провели неверно, что стало причиной ложного результата.
Существует мнение, что на это влияет ослабленный иммунитет. иммуноглобулины формируются только в период болезни, после выздоровления этот процесс прекращается. Из-за этого обнаружить необходимые белки уже не получится.
Так сложилось, что антитела не обеспечивают полной защиты от коронавируса. Человек сам того не зная, может переносить инфекцию и заражать других.
Есть риск заболеть еще раз, тогда человек может перенести болезнь тяжелее, не исключен и смертельный исход. Все это стало известно во время исследований. У ряда пациентов оказался низкий уровень антител и со временем они полностью исчезли.
Этот вариант исключен, так как тест разрабатывали исключительно под коронавирус. На другие антитела он не реагирует.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в одном из интервью заявляла, что нет необходимости проходить вакцинацию от коронавируса при наличии иммуноглобулинов. По ее словам, для этого перед прививкой проводятся соответствующие исследования.
Некоторые эксперты утверждают, что делать прививку в таком случае опасно, так как неизвестно, как отреагирует иммунная система. Препарат является новым и до конца еще не изучен.
Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева предположила, что прививка может привести к патологии, которая будет страшнее самой болезни. Могут начаться сильные воспалительные процессы с поражением как легких, так и печени с почками.
Но многие приходят к мнению, что этот процесс на данном этапе является малопредсказуемым.
Анализ крови на антитела к коронавирусу можно сделать в медицинском учреждении по назначению медспециалиста. Если показания для этого отсутствуют, то стоит обращаться в частную медклинику, но придется отдать деньги. Стоимость меняется в зависимости от региона и статуса учреждения.
Этот тип появляется за несколько дней с того момента, как произошло заражение и говорит о пиковом этапе болезни. Если у пациента нет симптомов, при помощи этого исследования он узнает о заражении.
Специалисты рекомендуют ничего не есть и не пить за несколько часов до тестирования.
Если тест покажет менее 0,8, значит в крови нет антител. Тут могут быть два варианта — либо человек избежал коронавируса, либо исследование сделали слишком рано и организм еще не успел отреагировать на COVID-19.
Показатель будет выше 1,1, значит в организме проходит инфекционный процесс. Если нет антител IgM и IgA, то следует, что человек уже давно перенес коронавирус и сейчас здоров.
Таким результат является при показателе от 0,8 до 1,1. Это может показывать то, что заболевание только началось и развивается, поэтому организм не успел сформировать достаточное количество антител.
В период восстановления в крови появятся антитела IgM.
Тест способен показать присутствие антител двух классов, но о количестве человек не узнает. Расшифровку может самостоятельно сделать любой желающий, для этого не требуется проходить длительное обучение. Таким образом получится понять, было ли заражение коронавирусом.
Тут все просто — антител нет, значит человек не болел ковидом. Единственный нюанс — придется снова пройти тестирование, если ПЦР-мазок показал положительный результат. Это позволит исключить ошибку.
Этот результат может соответствовать тому, что в крови существуют антитела IgG. Это означает, что пациент уже перенес COVID-19.
В крови человека присутствуют антитела обоих типов, значит, что болезнь протекает в текущий момент. Она находится в активной фазе, но при этом симптомы могут отсутствовать.
Это может свидетельствовать о том, что болезнь проходит в острой форме. Подтверждением станут ярко выраженные симптомы. Не исключено, что этот результат будет из-за присутствия хронического заболевания, тогда надо сделать тест на коронавирус. Если он окажется отрицательным, то примерно через три недели нужно снова провериться на антитела.
К этому исследованию стоит прибегнуть через шесть недель после предполагаемой даты начала заболевания. При коронавирусе белки IgG появляются позже, чем при подобных инфекциях. Но и остаются антитела длительное время.
При получившемся показателе ниже 0,8 можно смело говорить, что антител в крови нет. Это говорит об острой инфекции, либо о том, что человек никогда не сталкивался с новой болезнью. В первом случае, если появились симптомы, необходимо сдать мазок на ПЦР и провериться на иммуноглобулины A и M.
Показатель выше 1,1 означает наличие антител. Если иммуноглобулины IgM и IgA присутствуют, то значит пациент переболел не очень давно или выздоравливает. В ином случае вылечился он давно.
Все сложнее, если результат получился в пределах от 0,8 до 1,1. Иногда необычно начинает себя вести иммунная система и дает такие показатели. Либо человек болел менее пяти недель назад и антитела к коронавирусу только вырабатываются.
Лучше всего сделать повторный тест через две недели.
Человека окружающим можно не бояться в том случае, если у него обнаружили антитела, но одновременно с этим ПЦР-анализ показал отрицательный результат. Получается, что коронавирус ушел из организма уже давно.
Эксперты уже ни раз говорили, что наличие иммуноглобулинов не даст 100% защиты от повторного заражения и не предоставляет никаких поблажек. Все равно придется соблюдать масочный режим, дистанцию и исполнять введенные запреты.
Следует учитывать, что чаще всего инкубационный период, при котором человек заразен, но не имеет симптомов, составляет от недели до двух. Иногда симптомы не отличить от ОРВИ, так как проявляются в лихорадки, кашля, боли в горле, слабости, потери обоняния.
Люди с антителами могут стать очень полезными тем, кто уже болеет и переносит инфекцию тяжело. Разработана специальная программа иммунизации.
Смысл заключается в том, что в крови бывшего пациента выделяют сыворотку и вводят зараженному. Таким образом организм последнего начинает бороться с заразой.
Многие спрашивают, какое количество антител должно быть в крови к коронавирусу, чтобы стать донором. Точного ответа на этот вопрос дать нельзя, все зависит об обстоятельств и нескольких факторов.
Стать донором могут люди в возрасте от 18 до 55 лет, у них должна быть справка, подтверждающая болезнь. Не допускаются добровольцы с хроническими болезнями. Перед этим нужного немного поесть, но лучше исключить жирную пищу.
В сети гуляют слухи, что людей, у которых оказался положительный результат теста на антитела, будут сажать на самоизоляцию. Но действительности это не соответствует и никакие постановления о самоизоляции не выдаются.
Хоть некоторые пациенты и несут опасность для окружающих, но насильно их никто закрывать не будет. Людям рекомендуют минимизировать контакты с окружающими. Но окончательное решение принимает сам человек.
Бояться сдавать кровь на антитела к коронавирусу не стоит.
Amanat F, Nguyen T, Chromikova V, et al. A serological assay to detect SARS-CoV-2 seroconversion in humans. medRxiv 2020: 17.03.2020.20037713.Liu Y, Liu Y, Diao B, Ren Feifei, et al. Diagnostic indexes of a rapid IgG/IgM combined antibody test for SARS-CoV-2. medRxiv 2020; doi: 10.1101/26.03.2020.20044883.Fei Xiang, Xiaorong Wang, Xinliang He, Zhenghong Peng, Bohan Yang, Jianchu Zhang, Qiong Zhou, Hong Ye, Yanling Ma, Hui Li, Xiaoshan Wei, Pengcheng Cai, Wan-Li Ma, Antibody Detection and Dynamic Characteristics in Patients with COVID-19, Clinical Infectious Diseases, ciaa461.