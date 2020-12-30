Перед Новым годом коронавирус унес жизни еще 27 жителей Ростовской области

Posted 30 декабря 2020, 09:26
Published 30 декабря 2020, 09:26
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Новыми жертвами инфекции стали 11 женщин от 46 до 86 лет и 16 мужчин от 34 до 82 лет. У всех погибших ковид-инфицированных были хронические заболевания, которые отразились на течении болезни.
Доля летальных исходов среди заболевших коронавирусом составила 3,96%. А всего инфекция унесла жизни 2033 и жителей области.
В общей сложности в регионе было зафиксировано 51264 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 41644 человека. В госпиталях находятся 2716 пациентов, из которых 242 подключены к аппаратам ИВЛ.