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Posted 30 декабря 2020, 09:26

Published 30 декабря 2020, 09:26

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Перед Новым годом коронавирус унес жизни еще 27 жителей Ростовской области

Перед Новым годом коронавирус унес жизни еще 27 жителей Ростовской области

30 декабря 2020, 09:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Смерть из-за коронавируса испортила праздник еще 27 семьям в Ростовской области, следует из сообщения регионального правительства.

Новыми жертвами инфекции стали 11 женщин от 46 до 86 лет и 16 мужчин от 34 до 82 лет. У всех погибших ковид-инфицированных были хронические заболевания, которые отразились на течении болезни.

Доля летальных исходов среди заболевших коронавирусом составила 3,96%. А всего инфекция унесла жизни 2033 и жителей области.

В общей сложности в регионе было зафиксировано 51264 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 41644 человека. В госпиталях находятся 2716 пациентов, из которых 242 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в регионе привили уже почти 900 человек.

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