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Эффект оливье: ростовчанам рассказали, сколько стоит похудеть

5 января 2021, 05:35
Фото: pixabay
Жителям Ростова-на-Дону, которые на новогодних салатах набрали пару лишних килограммов, рассказали о стоимости товаров для похудания, сообщает Avito.

В среднем придется потратить около 11 тысяч рублей на комплект для активного отдыха на улице. Сюда входят входят ватрушка, ледянка, снежколепы, лыжи и коньки.

Можно заниматься и дома, выйдет это в 3,7 тысячи рублей. Этих денег хватит на коврик для йоги и комплект гантелей. Если покупать велотренажер, то придется потратить около 14 тысяч рублей.

Добавим, что за месяц количество объявлений о продаже ледянок выросло на 40%. Ватрушки стали продавать на 60% чаще.

Сноуборд в городе обойдется в шесть тысяч рублей, спрос на на них вырос на 80%. Дома эффект оливье можно нейтрализовать с помощью велотренажера, стоимость которого поднялась на 5%.

Ранее в Ростове нашли виновников подорожания оливье.

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