Эффект оливье: ростовчанам рассказали, сколько стоит похудеть

В среднем придется потратить около 11 тысяч рублей на комплект для активного отдыха на улице. Сюда входят входят ватрушка, ледянка, снежколепы, лыжи и коньки.
Можно заниматься и дома, выйдет это в 3,7 тысячи рублей. Этих денег хватит на коврик для йоги и комплект гантелей. Если покупать велотренажер, то придется потратить около 14 тысяч рублей.
Добавим, что за месяц количество объявлений о продаже ледянок выросло на 40%. Ватрушки стали продавать на 60% чаще.
Сноуборд в городе обойдется в шесть тысяч рублей, спрос на на них вырос на 80%. Дома эффект оливье можно нейтрализовать с помощью велотренажера, стоимость которого поднялась на 5%.