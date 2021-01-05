Ростовчане высмеяли установку 18 светофоров на одном перекрестке

На пока еще недействующей развязке появились сразу 18 регулировщиков. Ростовчане сделали снимок и начали распространять в Интернете.
Не обошел стороной это событие и блогер Илья Варламов, который поделился новостью с подписчиками. Ростовчане назвали это страшным сном учеников автошколы.
«Ничего вы не понимаете — он художник, он так видит», — пошутили горожане.
«Может они в Книгу рекордов Гиннесса хотят угодить?», — предположили ростовчане. В целом они не смогли найти причину, по которой здесь установили так много светофоров.