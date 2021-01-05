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Ростовчане высмеяли установку 18 светофоров на одном перекрестке

5 января 2021, 05:58
Фото: https://vk.com/etorostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону с юмором отнеслись к большому количеству светофоров на одном перекрестке в Левенцовке, обсуждение началось в соцсетях.

На пока еще недействующей развязке появились сразу 18 регулировщиков. Ростовчане сделали снимок и начали распространять в Интернете.

Не обошел стороной это событие и блогер Илья Варламов, который поделился новостью с подписчиками. Ростовчане назвали это страшным сном учеников автошколы.

«Ничего вы не понимаете — он художник, он так видит», — пошутили горожане.

«Может они в Книгу рекордов Гиннесса хотят угодить?», — предположили ростовчане. В целом они не смогли найти причину, по которой здесь установили так много светофоров.

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