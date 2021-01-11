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Банком «Центр-инвест» запущена специальная акция для поддержки медработников

11 января 2021, 11:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Инициатива губернатора Ростовской области Василия Голубева, выступившего с призывом к бизнес-сообществу поддержать медработников, нашла реальный отклик со стороны банка «Центр-инвест».

Финансовое учреждение решило ввести для них с 11 января специальные кредитные условия, согласно которым врачам, медсестрам и медбратьям «Центр-инвест» рефинансирует потребительский, ипотечный или автокредит стороннего банка на льготных условиях. Кроме того, у них появилась возможность снизить ставку на 0,5 процента по уже действующему кредитному договору в банке «Центр-инвест».

Такая же скидка от базовых условий действует по программам рефинансирования. Эти условия действительны в течение всего нынешнего года, но не распространяются на кредитные договоры, оформленные в рамках госпрограмм по поддержке молодых семей с детьми, «Ипотека 6%» и «Сельская ипотека».

Эта программа касается медработников, которые указаны в разделе № 1 Приказа Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1183н.

«В этот непростой период врачи и медсестры стоят на защите нашего здоровья и помогают преодолеть все трудности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, рискуя своим здоровьем и благополучием! — говорит председатель правления ПАО КБ „Центр-инвест“ Лидия Симонова. — Благодаря медработников за их героический труд, банк готов поддержать их с исполнением кредитных обязательств. Для этого он предлагает индивидуальные условия рефинансирования и снижение ставок по действующим кредитам».

Для участия в данной программе нужно заполнить заявку на специальной странице сайта банка и представить необходимые документы.

«Центр-инвест» показывает пример социально ответственного бизнеса. Цель банка — долгосрочное партнерство со своими партнерами и клиентами и устойчивое развитие в интересах нынешних и будущих поколений. Поддержка здравоохранения является одним из приоритетных проектов банка в рамках мероприятий корпоративной социальной ответственности. Целый ряд медицинских учреждений участвует в зарплатных проектах «Центр-инвеста».

В течение многих лет им оказывается благотворительная помощь таким учреждениям здравоохранения, как детский областной кардиологический центр, детский реабилитационный центр «Добродея», городские станции скорой медицинской помощи. Во время пандемии коронавируса «Центр-инвест» был одним из первых, кто выступил с инициативой приобретения средств индивидуальной защиты для медиков, работающих в центральной городской больнице Ростова-на-Дону.

Весной прошлого года клиенты банка, являющиеся держателями карт «Мир», вместе с фондом «Живой» стали участниками благотворительной акции, в результате которой в медучреждения Ростовской области поступило свыше 12 тысяч единиц средств индивидуальной защиты.

ESG-концепция благотворительной деятельности банка «Центр-инвест» предусматривает несколько социально значимых направлений: приобретение медоборудования и лекарств для учреждений здравоохранения, специальные проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание помощи социально незащищенным слоям населения, людям старшего возраста и ветеранским организациям, долгосрочные благотворительные программы с музеями, театрами, с территориальными органами опеки.

#Новости#Пресс-релизы#Экономика
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