Банком «Центр-инвест» запущена специальная акция для поддержки медработников

«В этот непростой период врачи и медсестры стоят на защите нашего здоровья и помогают преодолеть все трудности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, рискуя своим здоровьем и благополучием! — говорит председатель правления ПАО КБ „Центр-инвест“ Лидия Симонова. — Благодаря медработников за их героический труд, банк готов поддержать их с исполнением кредитных обязательств. Для этого он предлагает индивидуальные условия рефинансирования и снижение ставок по действующим кредитам».