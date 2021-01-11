Более 52,5 тыс медработников работают в больницах Ростовской области

Posted 11 января 2021, 12:03
Published 11 января 2021, 12:03
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Данные отображают состояние на 1 июля 2020 года, из общего количества медработников на врачей приходится 13314 человек, 32522 и 6730 человек составляет средний и младший медицинский персонал соответственно.
Напомним, в октябре власти заявили, что в Ростовской области из-за роста количества больных с коронавирусом катастрофически не хватает врачей. В частности, в Таганроге из-за нехватки врачей в поликлиниках работают волонтеры, которые обзванивают пациентов, выдают рецепты и доставляют лекарства на дом.