Более 52,5 тыс медработников работают в больницах Ростовской области

Напомним, в октябре власти заявили, что в Ростовской области из-за роста количества больных с коронавирусом катастрофически не хватает врачей. В частности, в Таганроге из-за нехватки врачей в поликлиниках работают волонтеры, которые обзванивают пациентов, выдают рецепты и доставляют лекарства на дом.