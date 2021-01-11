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Posted 11 января 2021, 12:03

Published 11 января 2021, 12:03

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Более 52,5 тыс медработников работают в больницах Ростовской области

Более 52,5 тыс медработников работают в больницах Ростовской области

11 января 2021, 12:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Общая численность медицинских работников в Ростовской области составляет 52566 человек, сообщили в региональном пресс-центре.

Данные отображают состояние на 1 июля 2020 года, из общего количества медработников на врачей приходится 13314 человек, 32522 и 6730 человек составляет средний и младший медицинский персонал соответственно.

Напомним, в октябре власти заявили, что в Ростовской области из-за роста количества больных с коронавирусом катастрофически не хватает врачей. В частности, в Таганроге из-за нехватки врачей в поликлиниках работают волонтеры, которые обзванивают пациентов, выдают рецепты и доставляют лекарства на дом.

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