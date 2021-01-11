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Десять человек погибли в пожарах в Ростовской области за новогодние каникулы

11 января 2021, 10:57
Фото: instagram.com/mchs_rostov
С начала 2021 года в Ростовской области в пожарах погибли десять человек, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Это на одного человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за новогодние праздники в области произошло 133 пожара, в которых погибли десять и получили повреждения 11 человек. Один из смертельных случаев произошел 9 января, тогда в поселке Тарасовском Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина 1970 года рождения.

Из общего количества 16 пожаров произошли на территории области в новогоднюю ночь, причиной двух из них стали пиротехнические изделия. В одном случае от пиротехники загорелся автомобиль на улице Штахановского в Ростове, во втором — вещи на балконе.

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#Новости#Происшествия
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