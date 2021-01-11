Десять человек погибли в пожарах в Ростовской области за новогодние каникулы

Всего за новогодние праздники в области произошло 133 пожара, в которых погибли десять и получили повреждения 11 человек. Один из смертельных случаев произошел 9 января, тогда в поселке Тарасовском Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина 1970 года рождения.