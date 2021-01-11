Энергетики подали многомиллионный иск к авиазаводу ТАНТК им. Бериева в Таганроге

По информации системы СПАРК, ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» было зарегистрировано в 1994 году. В качестве основного вида деятельности предприятия указано производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. По итогам 2019 года выручка компании сложилась в размере 6,15 миллиарда рублей, чистый убыток вырос до 3,69 миллиарда рублей.