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Posted 11 января 2021, 09:42

Published 11 января 2021, 09:42

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Власти Ростова заявили о нехватке водителей автобусов

Власти Ростова заявили о нехватке водителей автобусов

11 января 2021, 09:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону сохраняется дефицит водителей общественного транспорта, сообщил глава дептранспорта города Христофор Ермашов.

Издание 161.ru со ссылкой на слова Ермашова пишет, что в транспортных компаниях штат набран на 55%. Только за прошлый год обеспеченность уменьшилась на 6,6%.

«Всего на маршруты выпускают около 710 единиц транспорта из-за нехватки водителей. Это составляет 70% от планового показателя», — сказано в сообщении.

Отмечается, что департамент ведет совместную работу с центрами занятости, чтобы исправить ситуацию. Кроме того, организовали обучение водителей троллейбусов и трамваев.

Ранее стало известно, что более 200 новых школьных автобусов получила Ростовская область в 2020 году.

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