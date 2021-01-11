Власти Ростова заявили о нехватке водителей автобусов

Posted 11 января 2021, 09:42
Published 11 января 2021, 09:42
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Издание 161.ru со ссылкой на слова Ермашова пишет, что в транспортных компаниях штат набран на 55%. Только за прошлый год обеспеченность уменьшилась на 6,6%.
«Всего на маршруты выпускают около 710 единиц транспорта из-за нехватки водителей. Это составляет 70% от планового показателя», — сказано в сообщении.
Отмечается, что департамент ведет совместную работу с центрами занятости, чтобы исправить ситуацию. Кроме того, организовали обучение водителей троллейбусов и трамваев.
Ранее стало известно, что более 200 новых школьных автобусов получила Ростовская область в 2020 году.