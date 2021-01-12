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Более 32 тысяч человек в Ростовской области начали год с поиска работы

12 января 2021, 06:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в этом году опубликовали и обновили резюме более 32 тысяч местных жителей, сообщает HH.ru.

При этом около 22 тысяч резюме приходятся на Ростов. Чаще всего работу ищут в сферах продаж, сельского хозяйства, логистики.

«Многие обещают себе начать новую жизнь с нового года, а смена работы — отличный вариант для этого. В январе сотрудники уже получили все бонусы и премии по итогам года, а значит, могут попрощаться с текущим работодателем», — сказано в сообщении.

Среди соискателей 53% являются мужчинами. Около 19% безработных готовы рассмотреть варианты удаленной занятости.

Ранее стало известно, что на общественные работы планируют устроить 8,7 тысячи безработных в Ростовской области.

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