Более 32 тысяч человек в Ростовской области начали год с поиска работы

При этом около 22 тысяч резюме приходятся на Ростов. Чаще всего работу ищут в сферах продаж, сельского хозяйства, логистики.
«Многие обещают себе начать новую жизнь с нового года, а смена работы — отличный вариант для этого. В январе сотрудники уже получили все бонусы и премии по итогам года, а значит, могут попрощаться с текущим работодателем», — сказано в сообщении.
Среди соискателей 53% являются мужчинами. Около 19% безработных готовы рассмотреть варианты удаленной занятости.
Ранее стало известно, что на общественные работы планируют устроить 8,7 тысячи безработных в Ростовской области.