О порядке проведения ЕГЭ и ГИА в 2021 году рассказали ростовчанам

В начале июня начнется ЕГЭ, но в 2021 году выпускники не будут сдавать базовую математику. Для тех, кто поступает в вузы, оставили обязательным русский язык. Досрочной сдачи ЕГЭ в этом году не будет, а для выпускников, которые не смогут сдать экзамен в основные сроки, предусмотрели дополнительный период в середине июля.