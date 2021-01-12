О порядке проведения ЕГЭ и ГИА в 2021 году рассказали ростовчанам

Выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать не ЕГЭ, а государственный выпускной экзамен. К такой форме экзамена меньше требований, но его достаточно для получения аттестата. Проводить государственный выпускной экзамен будут в конце мая.
В начале июня начнется ЕГЭ, но в 2021 году выпускники не будут сдавать базовую математику. Для тех, кто поступает в вузы, оставили обязательным русский язык. Досрочной сдачи ЕГЭ в этом году не будет, а для выпускников, которые не смогут сдать экзамен в основные сроки, предусмотрели дополнительный период в середине июля.
Девятые классы с 17 по 25 мая будут писать контрольные по одному предмету по выбору, а с 24 по 28 мая пройдет ОГЭ по русскому языку и математике. Дополнительный период для девятиклассников запланировали на начало июня.