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О порядке проведения ЕГЭ и ГИА в 2021 году рассказали ростовчанам

12 января 2021, 07:46
Фото: rostov-gorod.ru
Жителям Ростова-на-Дону рассказали, как в 2021 году будут проходить ЕГЭ и ГИА, информация опубликована на сайте городской администрации.

Выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать не ЕГЭ, а государственный выпускной экзамен. К такой форме экзамена меньше требований, но его достаточно для получения аттестата. Проводить государственный выпускной экзамен будут в конце мая.

В начале июня начнется ЕГЭ, но в 2021 году выпускники не будут сдавать базовую математику. Для тех, кто поступает в вузы, оставили обязательным русский язык. Досрочной сдачи ЕГЭ в этом году не будет, а для выпускников, которые не смогут сдать экзамен в основные сроки, предусмотрели дополнительный период в середине июля.

Девятые классы с 17 по 25 мая будут писать контрольные по одному предмету по выбору, а с 24 по 28 мая пройдет ОГЭ по русскому языку и математике. Дополнительный период для девятиклассников запланировали на начало июня.

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