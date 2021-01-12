Роспотребнадзор опасается резкого роста заболеваемости коронавирусом после праздников

«Эпидрасследования показывали, что в трудовых коллективах недостаточно проводились профилактические мероприятия. Поэтому прошу руководителей и глав всех хозяйствующих объектов принять все активные меры по предотвращению распространения коронавируса. Людей много было в отпусках на выезде и такие меры по предупреждению заноса инфекции в трудовые коллективы являются основными при локализации ковида», — подчеркнул Ковалев.