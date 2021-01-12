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Роспотребнадзор опасается резкого роста заболеваемости коронавирусом после праздников

12 января 2021, 14:16
Фото: pixabay.com
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу выразил опасения по поводу возможного скачка заболеваемости после праздничных выходных.

Ковалев напомнил о ситуации с распространением инфекции, которая сложилась в регионе в конце сентября — начале октября 2020 года, когда отмечался высокий уровень числа заражений в трудовых коллективах.

«Эпидрасследования показывали, что в трудовых коллективах недостаточно проводились профилактические мероприятия. Поэтому прошу руководителей и глав всех хозяйствующих объектов принять все активные меры по предотвращению распространения коронавируса. Людей много было в отпусках на выезде и такие меры по предупреждению заноса инфекции в трудовые коллективы являются основными при локализации ковида», — подчеркнул Ковалев.

Напомним, что на 12 января в Ростовской области заболели 56349 человек, вылечились 46466 пациентов. Жертвами инфекции стали 2242 местных жителя.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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