Роспотребнадзор опасается резкого роста заболеваемости коронавирусом после праздников

Ковалев напомнил о ситуации с распространением инфекции, которая сложилась в регионе в конце сентября — начале октября 2020 года, когда отмечался высокий уровень числа заражений в трудовых коллективах.
«Эпидрасследования показывали, что в трудовых коллективах недостаточно проводились профилактические мероприятия. Поэтому прошу руководителей и глав всех хозяйствующих объектов принять все активные меры по предотвращению распространения коронавируса. Людей много было в отпусках на выезде и такие меры по предупреждению заноса инфекции в трудовые коллективы являются основными при локализации ковида», — подчеркнул Ковалев.
Напомним, что на 12 января в Ростовской области заболели 56349 человек, вылечились 46466 пациентов. Жертвами инфекции стали 2242 местных жителя.