Ростовчане попросили изменить схему движения из-за закрытия моста на Малиновского

Ростовчанин предложил сделать выделенную полосу для автобусов на улицах Дачной и 56-й Армии от Таганрогской до Вавилова. По его словам, аналогичные меры нужно принять на Немировича-Данченко от Ларина до Шеболдаева, Вавилова от Таганрогской до Шеболдаева.