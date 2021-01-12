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Ростовчане попросили изменить схему движения из-за закрытия моста на Малиновского

12 января 2021, 07:22
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Ростова-на-Дону попросили сделать выделенные полосы для общественного транспорта на нескольких улицах, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

В городе произошло перераспределение транспортных потоков из-за закрытия путепровода на улице Малиновского и ремонта на улице Вавилова. По этой причине появляются многокилометровые заторы.

«У автобусов нет преимущества, и они стоят в одном потоке. Из-за этого в обратном направлении ощущается нехватка транспорта», — сказано в сообщении.

Ростовчанин предложил сделать выделенную полосу для автобусов на улицах Дачной и 56-й Армии от Таганрогской до Вавилова. По его словам, аналогичные меры нужно принять на Немировича-Данченко от Ларина до Шеболдаева, Вавилова от Таганрогской до Шеболдаева.

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