Ростовчане попросили изменить схему движения из-за закрытия моста на Малиновского

В городе произошло перераспределение транспортных потоков из-за закрытия путепровода на улице Малиновского и ремонта на улице Вавилова. По этой причине появляются многокилометровые заторы.
«У автобусов нет преимущества, и они стоят в одном потоке. Из-за этого в обратном направлении ощущается нехватка транспорта», — сказано в сообщении.
Ростовчанин предложил сделать выделенную полосу для автобусов на улицах Дачной и 56-й Армии от Таганрогской до Вавилова. По его словам, аналогичные меры нужно принять на Немировича-Данченко от Ларина до Шеболдаева, Вавилова от Таганрогской до Шеболдаева.