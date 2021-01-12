В Таганроге назвали последствия страшного пожара в многоквартирном доме

«Администрация не собирает деньги для погорельцев. Принести предметы личной гигиены, одежду и обувь можно на улицу Морозова, 8», — сказано в сообщении. По некоторым данным, без жилья остались около 150 человек. Напомним, что во время пожара погиб 64-летний мужчина.