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В Таганроге назвали последствия страшного пожара в многоквартирном доме

12 января 2021, 07:52
Фото: instagram.com/mchs_rostov
В Таганроге после крупного пожара в многоквартирном доме жильцов разместили в гостинице, сообщили в городской администрации.

Пожар произошел на улице Большая Бульварная, в этой зоне ввели режим ЧС. Жильцов временно разместили в гостинице «Таганрог», некоторые остались у родственников. В данный момент медпомощь никому не нужна, но соответствующие службы находятся в готовности. Мэрия пообещала помочь в восстановлении документов.

«Администрация не собирает деньги для погорельцев. Принести предметы личной гигиены, одежду и обувь можно на улицу Морозова, 8», — сказано в сообщении. По некоторым данным, без жилья остались около 150 человек. Напомним, что во время пожара погиб 64-летний мужчина.

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