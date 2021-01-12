За новогодние каникулы в Ростовской области умерли 175 коронавирусных пациентов

Posted 12 января 2021, 06:47
Published 12 января 2021, 06:47
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Больше всего умерших зарегистрировали 5 января, когда жертвами инфекции стал сразу 21 человек. На 10 января общее число умерших от новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 2208 человек.
Всего же за праздники в регионе выявили более 4,3 тысячи новых случаев коронавируса. На первый рабочий день нового 2021 года число подтвержденных случаев ковида с начала пандемии достигло 55955 человек.