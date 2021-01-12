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Posted 12 января 2021, 06:47

Published 12 января 2021, 06:47

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

За новогодние каникулы в Ростовской области умерли 175 коронавирусных пациентов

За новогодние каникулы в Ростовской области умерли 175 коронавирусных пациентов

12 января 2021, 06:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За период с 31 декабря по 10 января в Ростовской области умерли 175 человек с коронавирусом, следует из статистики регионального правительства.

Больше всего умерших зарегистрировали 5 января, когда жертвами инфекции стал сразу 21 человек. На 10 января общее число умерших от новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 2208 человек.

Всего же за праздники в регионе выявили более 4,3 тысячи новых случаев коронавируса. На первый рабочий день нового 2021 года число подтвержденных случаев ковида с начала пандемии достигло 55955 человек.

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