Священник из секты незаконно 20 лет собирал пожертвования в Ростовской области

Posted 13 января 2021, 11:04
Published 13 января 2021, 11:04
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
В слободе Советка самоправозглашенный настоятель Александр собирал добровольные пожертвования с жителей слободы и ближайших сел. Он убедительно вводил в заблуждение людей на протяжении почти 20 лет.
Правоохранители выяснили, что церковь была построена без поддержки РПЦ, где существует строгий критерий определения каноничности (законности) православной организации. Церковь должна входить в состав 15 существующих в мире поместных православных церквей (одной из них является РПЦ) и признаваться ими. Иначе, это самозванченская организация — секта, которая маскируется под православную.
«Самозванный священник привлечен к административной ответственности за нарушение федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“, решается вопрос о приостановлении деятельности секты», — сообщил источник.