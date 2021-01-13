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Posted 13 января 2021, 11:04

Published 13 января 2021, 11:04

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Священник из секты незаконно 20 лет собирал пожертвования в Ростовской области

Священник из секты незаконно 20 лет собирал пожертвования в Ростовской области

13 января 2021, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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В Неклиновском районе Ростовской области самозванный священник 20 лет незаконно собирал пожертвования с жителей, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В слободе Советка самоправозглашенный настоятель Александр собирал добровольные пожертвования с жителей слободы и ближайших сел. Он убедительно вводил в заблуждение людей на протяжении почти 20 лет.

Правоохранители выяснили, что церковь была построена без поддержки РПЦ, где существует строгий критерий определения каноничности (законности) православной организации. Церковь должна входить в состав 15 существующих в мире поместных православных церквей (одной из них является РПЦ) и признаваться ими. Иначе, это самозванченская организация — секта, которая маскируется под православную.

«Самозванный священник привлечен к административной ответственности за нарушение федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“, решается вопрос о приостановлении деятельности секты», — сообщил источник.

Ранее ростовчане одобрили новый дорогой внедорожник священника.

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