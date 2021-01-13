Священник из секты незаконно 20 лет собирал пожертвования в Ростовской области

Правоохранители выяснили, что церковь была построена без поддержки РПЦ, где существует строгий критерий определения каноничности (законности) православной организации. Церковь должна входить в состав 15 существующих в мире поместных православных церквей (одной из них является РПЦ) и признаваться ими. Иначе, это самозванченская организация — секта, которая маскируется под православную.